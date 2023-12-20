Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

Бронежилет спас Ивана Охлобыстина от пули во время обстрела в Донбассе
Актер Иван Охлобыстин подвергся обстрелу в Донбассе во время отправки гуманитарной помощи. Об этом рассказала его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в своих соцсетях. Бронежилет спас актера от пули.
«Папа попал под обстрел и словил пулю. Слава Богу, в броник!» — написала Батариели-Охлобыстина в соцсетях.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.