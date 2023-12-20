Развлечения Знаменитости Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе 20 декабря 2023 в 17:56 Размер текста - 17 + Бронежилет спас Ивана Охлобыстина от пули во время обстрела в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Актер Иван Охлобыстин подвергся обстрелу в Донбассе во время отправки гуманитарной помощи. Об этом рассказала его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в своих соцсетях. Бронежилет спас актера от пули. «Папа попал под обстрел и словил пулю. Слава Богу, в броник!» — написала Батариели-Охлобыстина в соцсетях. Актер Иван Охлобыстин подвергся обстрелу в Донбассе во время отправки гуманитарной помощи. Об этом рассказала его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в своих соцсетях. Бронежилет спас актера от пули. «Папа попал под обстрел и словил пулю. Слава Богу, в броник!» — написала Батариели-Охлобыстина в соцсетях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям