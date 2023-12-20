Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

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Объединительный съезд "Справедливой России", "За правду", "Патриоты России". Москва, охлобыстин иван
Бронежилет спас Ивана Охлобыстина от пули во время обстрела в Донбассе Фото:

Актер Иван Охлобыстин подвергся обстрелу в Донбассе во время отправки гуманитарной помощи. Об этом рассказала его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в своих соцсетях. Бронежилет спас актера от пули.

«Папа попал под обстрел и словил пулю. Слава Богу, в броник!» — написала Батариели-Охлобыстина в соцсетях.

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Актер Иван Охлобыстин подвергся обстрелу в Донбассе во время отправки гуманитарной помощи. Об этом рассказала его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в своих соцсетях. Бронежилет спас актера от пули. «Папа попал под обстрел и словил пулю. Слава Богу, в броник!» — написала Батариели-Охлобыстина в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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