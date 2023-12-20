Возможную соперницу Путина на выборах заподозрили в связях с Ходорковским*

ЦИК: поддерживаемая Ходорковским* Дунцова подала документы на участие в выборах
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Михаил Ходорковский. Киев, ходорковский михаил, жест рукой
Михаил Ходорковский* (на фото) финансирует Екатерину Дунцову, заявил Евгений Шевченко Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Возможный кандидат на выборах президента России Екатерина Дунцова, которая подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) ходатайство о регистрации инициативной группы, связана с российским предпринимателем Михаилом Ходорковским (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ). Об этом заявил член ЦИК Евгений Шевченко.

«Поддерживаемая и финансируемая беглым олигархом Михаилом Ходорковским Екатерина Дунцова поддерживается и финансируется беглым олигархом Михаилом Ходорковским», — передает слова Шевченко РИА Новости. Он добавил, что политическая активистка подала в среду в комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы избирателей.

Екатерина Дунцова сообщила, что инициативная группа, состоящая из 522 человек, проголосовала за ее выдвижение на выборах президента, которые пройдут в марте 2024 года. В 2024 году пройдут выборы президента в России. Действующий президент Владимир Путин заявил, что будет участвовать в них в качестве кандидата. URA.RU представляло сводку информации, которая известна по этому событию на данный момент.

*Михаил Ходорковский признан Минюстом РФ иностранным агентом

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Возможный кандидат на выборах президента России Екатерина Дунцова, которая подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) ходатайство о регистрации инициативной группы, связана с российским предпринимателем Михаилом Ходорковским (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ). Об этом заявил член ЦИК Евгений Шевченко. «Поддерживаемая и финансируемая беглым олигархом Михаилом Ходорковским Екатерина Дунцова поддерживается и финансируется беглым олигархом Михаилом Ходорковским», — передает слова Шевченко РИА Новости. Он добавил, что политическая активистка подала в среду в комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы избирателей. Екатерина Дунцова сообщила, что инициативная группа, состоящая из 522 человек, проголосовала за ее выдвижение на выборах президента, которые пройдут в марте 2024 года. В 2024 году пройдут выборы президента в России. Действующий президент Владимир Путин заявил, что будет участвовать в них в качестве кандидата. URA.RU представляло сводку информации, которая известна по этому событию на данный момент. *Михаил Ходорковский признан Минюстом РФ иностранным агентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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