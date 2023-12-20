Возможную соперницу Путина на выборах заподозрили в связях с Ходорковским*

Возможный кандидат на выборах президента России Екатерина Дунцова, которая подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) ходатайство о регистрации инициативной группы, связана с российским предпринимателем Михаилом Ходорковским (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ). Об этом заявил член ЦИК Евгений Шевченко.
«Поддерживаемая и финансируемая беглым олигархом Михаилом Ходорковским Екатерина Дунцова поддерживается и финансируется беглым олигархом Михаилом Ходорковским», — передает слова Шевченко РИА Новости. Он добавил, что политическая активистка подала в среду в комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы избирателей.
Екатерина Дунцова сообщила, что инициативная группа, состоящая из 522 человек, проголосовала за ее выдвижение на выборах президента, которые пройдут в марте 2024 года. В 2024 году пройдут выборы президента в России. Действующий президент Владимир Путин заявил, что будет участвовать в них в качестве кандидата. URA.RU представляло сводку информации, которая известна по этому событию на данный момент.
*Михаил Ходорковский признан Минюстом РФ иностранным агентом
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