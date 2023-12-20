20 декабря 2023

Стало известно, кто погиб в пожаре в садовом доме под Екатеринбургом

При пожаре в СНТ под Екатеринбургом погибла 74-летняя пенсионерка
© Служба новостей «URA.RU»
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На тушение было задействовано 12 пожарных и четыре единицы спецтехники (архивное фото) Фото:

Появились новые подробности пожара в СНТ «Авиатор» в Арамиле (Свердловская область). Возгорание произошло в двухэтажном доме, в котором жили 74-летняя мать и 48-летний сын. Мужчина эвакуировался самостоятельно, а вот пенсионерку спасти не удалось. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«48-летний мужчина успел самостоятельно эвакуироваться. Он выпрыгнул из окна второго этажа. К сожалению, его 74-летнюю мать не удалось спасти: на тот момент дом уже полностью выгорел и обрушился», — рассказали собеседники агентства. Отмечается, что мужчину с ожогами доставили в больницу Сысерти.

Возгорание произошло в ночь на 21 декабря. Огнем было охвачено 100 квадратных метров. На тушение было задействовано 12 пожарных и четыре единицы спецтехники.

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Появились новые подробности пожара в СНТ «Авиатор» в Арамиле (Свердловская область). Возгорание произошло в двухэтажном доме, в котором жили 74-летняя мать и 48-летний сын. Мужчина эвакуировался самостоятельно, а вот пенсионерку спасти не удалось. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «48-летний мужчина успел самостоятельно эвакуироваться. Он выпрыгнул из окна второго этажа. К сожалению, его 74-летнюю мать не удалось спасти: на тот момент дом уже полностью выгорел и обрушился», — рассказали собеседники агентства. Отмечается, что мужчину с ожогами доставили в больницу Сысерти. Возгорание произошло в ночь на 21 декабря. Огнем было охвачено 100 квадратных метров. На тушение было задействовано 12 пожарных и четыре единицы спецтехники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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