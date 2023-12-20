Стало известно, кто погиб в пожаре в садовом доме под Екатеринбургом

При пожаре в СНТ под Екатеринбургом погибла 74-летняя пенсионерка

21 декабря 2023 в 03:54 Размер текста - 17 +

На тушение было задействовано 12 пожарных и четыре единицы спецтехники (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Появились новые подробности пожара в СНТ «Авиатор» в Арамиле (Свердловская область). Возгорание произошло в двухэтажном доме, в котором жили 74-летняя мать и 48-летний сын. Мужчина эвакуировался самостоятельно, а вот пенсионерку спасти не удалось. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «48-летний мужчина успел самостоятельно эвакуироваться. Он выпрыгнул из окна второго этажа. К сожалению, его 74-летнюю мать не удалось спасти: на тот момент дом уже полностью выгорел и обрушился», — рассказали собеседники агентства. Отмечается, что мужчину с ожогами доставили в больницу Сысерти. Возгорание произошло в ночь на 21 декабря. Огнем было охвачено 100 квадратных метров. На тушение было задействовано 12 пожарных и четыре единицы спецтехники.

Появились новые подробности пожара в СНТ «Авиатор» в Арамиле (Свердловская область). Возгорание произошло в двухэтажном доме, в котором жили 74-летняя мать и 48-летний сын. Мужчина эвакуировался самостоятельно, а вот пенсионерку спасти не удалось. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «48-летний мужчина успел самостоятельно эвакуироваться. Он выпрыгнул из окна второго этажа. К сожалению, его 74-летнюю мать не удалось спасти: на тот момент дом уже полностью выгорел и обрушился», — рассказали собеседники агентства. Отмечается, что мужчину с ожогами доставили в больницу Сысерти. Возгорание произошло в ночь на 21 декабря. Огнем было охвачено 100 квадратных метров. На тушение было задействовано 12 пожарных и четыре единицы спецтехники.