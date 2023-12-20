При пожаре в СНТ под Екатеринбургом погиб человек. Фото

21 декабря 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

Возгорание произошло в ночь на 21 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU В Арамиле (Свердловская область) в ночь на 21 декабря в СНТ «Авиатор» при пожаре погиб человек, еще один пострадал. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Арамиль, СНТ Авиатор. Пожар на площади 100 квадратных метров. Один человек погиб, один пострадал», — рассказали собеседники агентства. Корреспондент отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Фото: ИА «Ночные Новости» Фото: ИА «Ночные Новости» Фото: ИА «Ночные Новости»

В Арамиле (Свердловская область) в ночь на 21 декабря в СНТ «Авиатор» при пожаре погиб человек, еще один пострадал. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Арамиль, СНТ Авиатор. Пожар на площади 100 квадратных метров. Один человек погиб, один пострадал», — рассказали собеседники агентства. Корреспондент отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.