Возгорание произошло в ночь на 21 декабря
В Арамиле (Свердловская область) в ночь на 21 декабря в СНТ «Авиатор» при пожаре погиб человек, еще один пострадал. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Арамиль, СНТ Авиатор. Пожар на площади 100 квадратных метров. Один человек погиб, один пострадал», — рассказали собеседники агентства.
Корреспондент отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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