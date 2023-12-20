20 декабря 2023

При пожаре в СНТ под Екатеринбургом погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, тушение огня, огонь
Возгорание произошло в ночь на 21 декабря Фото:

В Арамиле (Свердловская область) в ночь на 21 декабря в СНТ «Авиатор» при пожаре погиб человек, еще один пострадал. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Арамиль, СНТ Авиатор. Пожар на площади 100 квадратных метров. Один человек погиб, один пострадал», — рассказали собеседники агентства.

Корреспондент отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Арамиле (Свердловская область) в ночь на 21 декабря в СНТ «Авиатор» при пожаре погиб человек, еще один пострадал. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Арамиль, СНТ Авиатор. Пожар на площади 100 квадратных метров. Один человек погиб, один пострадал», — рассказали собеседники агентства. Корреспондент отправил запрос в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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