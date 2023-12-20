Сенат США ушел на каникулы

Верхняя палата сената США не планирует проводить никаких голосований до нового года, но продолжит консультации о дополнительном финансировании, в том числе нужд Украины. Об этом заявил сенатор от демократической партии в верхней палате конгресса Чак Шумер.
«Голосований в этом году больше не будет, но зимние каникулы станут активными и важными несколькими неделями для сената США. Переговоры продолжатся без перерыва, чтобы достигнуть договоренности о дополнительном финансировании, значимом для нацбезопасности», — заявил Шумер, выступая в сенате. Его слова приводят РИА Новости.
К полноценной работе сенат должен вернуться 8 января. Ранее Шумер рассказал, что согласование выделения помощи Украине в рамках защиты границ перенесено на январь 2024 года. По его словам, согласование помощи Киеву завязано на сделку демократов с республиканцами по ужесточению в сфере миграционной политики.
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