20 декабря 2023

Сенат США ушел на каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша
Сенат США продолжит консультации о финансировании Украины, заявил Чак Шумер Фото:

Верхняя палата сената США не планирует проводить никаких голосований до нового года, но продолжит консультации о дополнительном финансировании, в том числе нужд Украины. Об этом заявил сенатор от демократической партии в верхней палате конгресса Чак Шумер.

«Голосований в этом году больше не будет, но зимние каникулы станут активными и важными несколькими неделями для сената США. Переговоры продолжатся без перерыва, чтобы достигнуть договоренности о дополнительном финансировании, значимом для нацбезопасности», — заявил Шумер, выступая в сенате. Его слова приводят РИА Новости.

К полноценной работе сенат должен вернуться 8 января. Ранее Шумер рассказал, что согласование выделения помощи Украине в рамках защиты границ перенесено на январь 2024 года. По его словам, согласование помощи Киеву завязано на сделку демократов с республиканцами по ужесточению в сфере миграционной политики.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Верхняя палата сената США не планирует проводить никаких голосований до нового года, но продолжит консультации о дополнительном финансировании, в том числе нужд Украины. Об этом заявил сенатор от демократической партии в верхней палате конгресса Чак Шумер. «Голосований в этом году больше не будет, но зимние каникулы станут активными и важными несколькими неделями для сената США. Переговоры продолжатся без перерыва, чтобы достигнуть договоренности о дополнительном финансировании, значимом для нацбезопасности», — заявил Шумер, выступая в сенате. Его слова приводят РИА Новости. К полноценной работе сенат должен вернуться 8 января. Ранее Шумер рассказал, что согласование выделения помощи Украине в рамках защиты границ перенесено на январь 2024 года. По его словам, согласование помощи Киеву завязано на сделку демократов с республиканцами по ужесточению в сфере миграционной политики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...