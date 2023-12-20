20 декабря 2023

Time: Байден испугался Путина и сменил курс по Украине

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Байден опасался реакции Путина на поставки вооружения на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден в начале спецоперации боялся отправлять на Украину более современное вооружения из-за реакции российского лидера Владимира Путина. Британские обозреватели считают, что Вашингтон испугался ядерного столкновения с РФ.

«В те критические первые месяцы <…> администрация Байдена заявляла, что обеспокоена тем, что, если Путин увидит на Украине неправильный тип танка, ракеты или самолета, он может ответить ядерным оружием. Эти опасения заставили администрацию Байдена и европейских союзников терять драгоценное время», — заявил обозреватели издания The Time.

Британские журналисты считают, что более решительное вооружение Киева в первые месяцы конфликта могло кардинально поменять ситуацию на поле боя. Однако национальные интересы США не всегда совпадают с украинскими. По мнению издания, Вашингтону нужна стабильная Россия не меньше, чем свободная Украина.

В последнее время позиция США изменилась. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Байден дал сигнал российскому лидеру, о готовности Вашингтона к ядерной конфронтации с РФ. В ноябре экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу страны в том, что тот не способен вести полноценный диалог с такими державами, как Россия, так как не имеет необходимых базовых знаний о ядерном вооружении.

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Президент США Джо Байден в начале спецоперации боялся отправлять на Украину более современное вооружения из-за реакции российского лидера Владимира Путина. Британские обозреватели считают, что Вашингтон испугался ядерного столкновения с РФ. «В те критические первые месяцы <…> администрация Байдена заявляла, что обеспокоена тем, что, если Путин увидит на Украине неправильный тип танка, ракеты или самолета, он может ответить ядерным оружием. Эти опасения заставили администрацию Байдена и европейских союзников терять драгоценное время», — заявил обозреватели издания The Time. Британские журналисты считают, что более решительное вооружение Киева в первые месяцы конфликта могло кардинально поменять ситуацию на поле боя. Однако национальные интересы США не всегда совпадают с украинскими. По мнению издания, Вашингтону нужна стабильная Россия не меньше, чем свободная Украина. В последнее время позиция США изменилась. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Байден дал сигнал российскому лидеру, о готовности Вашингтона к ядерной конфронтации с РФ. В ноябре экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу страны в том, что тот не способен вести полноценный диалог с такими державами, как Россия, так как не имеет необходимых базовых знаний о ядерном вооружении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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