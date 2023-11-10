В мире США Трамп раскрыл главную ошибку Байдена перед Путиным Трамп: Байден некомпетентен для диалога с Путиным по поводу ядерного оружия 10 ноября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 + Джо Байден не имеет представления о том, что такое ядерное оружие, заявил Дональд Трамп Фото: Official White House / Cameron Smith Нынешний президент США Джо Байден неспособен адекватно вести переговоры с такими лидерами ядерных держав, как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, не имея соответствующих знаний о ядерном вооружении. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. «Байден имеет дело и с Путиным и с Цзиньпином. Главная угроза сейчас — это ядерное оружие. И ключевым переговорщиком с этими лидерами у нас выступает человек, который даже не знает, что такое ядерное оружие», — передает слова Трампа телеканал Univision. Он добавил, что «ядерное потепление» является сейчас основной мировой угрозой, отметив, что этот аспект представляет поистине серьезную опасность для всех стран. Профессор Джозеф Сиракуза считает, что недооценка Джо Байденом решимости России применить ядерное оружие является серьезной ошибкой. Он заявил, что НАТО нарушает «красные линии», вмешиваясь в конфликт на Украине, и предупреждает о возросшей вероятности ядерного удара. Нынешний президент США Джо Байден неспособен адекватно вести переговоры с такими лидерами ядерных держав, как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, не имея соответствующих знаний о ядерном вооружении. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. «Байден имеет дело и с Путиным и с Цзиньпином. Главная угроза сейчас — это ядерное оружие. И ключевым переговорщиком с этими лидерами у нас выступает человек, который даже не знает, что такое ядерное оружие», — передает слова Трампа телеканал Univision. Он добавил, что «ядерное потепление» является сейчас основной мировой угрозой, отметив, что этот аспект представляет поистине серьезную опасность для всех стран. Профессор Джозеф Сиракуза считает, что недооценка Джо Байденом решимости России применить ядерное оружие является серьезной ошибкой. Он заявил, что НАТО нарушает «красные линии», вмешиваясь в конфликт на Украине, и предупреждает о возросшей вероятности ядерного удара. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям