09 декабря 2023

В США заявили, что Байден послал Путину сигнал о начале ядерной конфронтации

Экс-разведчик Риттер: Байден дал сигнал Путину о начале ядерного столкновения
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден своей политикой провоцирует ядерную войну, заявил Скотт Риттер Фото:

Текущая политика президента США Джо Байдена дает понять президенту России Владимиру Путину, что Вашингтон готов к ядерной конфронтации с Россией. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Джо Байден ясно дал понять [Путину], что встал на путь, ведущий к ядерной конфронтации между США и Россией», — написал Скотт Риттер в соцсети X. Он подчеркнул, что для урегулирования критической ситуации американская общественность требует возращения экс-президента страны Дональда Трампа на пост главы государства.

В ноябре Трамп обвинял Байдена в том, что тот не способен вести полноценный диалог с такими державами, как Россия, так как не имеет необходимых базовых знаний о ядерном вооружении. Военные аналитики США также отмечали, что Вашингтон на сегодня не способен проводить и наземную войну, так как у него нет стратегии.

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Текущая политика президента США Джо Байдена дает понять президенту России Владимиру Путину, что Вашингтон готов к ядерной конфронтации с Россией. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. «Джо Байден ясно дал понять [Путину], что встал на путь, ведущий к ядерной конфронтации между США и Россией», — написал Скотт Риттер в соцсети X. Он подчеркнул, что для урегулирования критической ситуации американская общественность требует возращения экс-президента страны Дональда Трампа на пост главы государства. В ноябре Трамп обвинял Байдена в том, что тот не способен вести полноценный диалог с такими державами, как Россия, так как не имеет необходимых базовых знаний о ядерном вооружении. Военные аналитики США также отмечали, что Вашингтон на сегодня не способен проводить и наземную войну, так как у него нет стратегии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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