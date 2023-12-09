В США заявили, что Байден послал Путину сигнал о начале ядерной конфронтации

Экс-разведчик Риттер: Байден дал сигнал Путину о начале ядерного столкновения

10 декабря 2023 в 08:14 Размер текста - 17 +

Джо Байден своей политикой провоцирует ядерную войну, заявил Скотт Риттер Фото: Official White House / Adam Schultz Текущая политика президента США Джо Байдена дает понять президенту России Владимиру Путину, что Вашингтон готов к ядерной конфронтации с Россией. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. «Джо Байден ясно дал понять [Путину], что встал на путь, ведущий к ядерной конфронтации между США и Россией», — написал Скотт Риттер в соцсети X. Он подчеркнул, что для урегулирования критической ситуации американская общественность требует возращения экс-президента страны Дональда Трампа на пост главы государства. В ноябре Трамп обвинял Байдена в том, что тот не способен вести полноценный диалог с такими державами, как Россия, так как не имеет необходимых базовых знаний о ядерном вооружении. Военные аналитики США также отмечали, что Вашингтон на сегодня не способен проводить и наземную войну, так как у него нет стратегии.

Текущая политика президента США Джо Байдена дает понять президенту России Владимиру Путину, что Вашингтон готов к ядерной конфронтации с Россией. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. «Джо Байден ясно дал понять [Путину], что встал на путь, ведущий к ядерной конфронтации между США и Россией», — написал Скотт Риттер в соцсети X. Он подчеркнул, что для урегулирования критической ситуации американская общественность требует возращения экс-президента страны Дональда Трампа на пост главы государства. В ноябре Трамп обвинял Байдена в том, что тот не способен вести полноценный диалог с такими державами, как Россия, так как не имеет необходимых базовых знаний о ядерном вооружении. Военные аналитики США также отмечали, что Вашингтон на сегодня не способен проводить и наземную войну, так как у него нет стратегии.