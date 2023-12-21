В Приморье школьники избили сверстника и сняли ролик с треком из «Слова пацана»

21 декабря 2023 в 07:33 Размер текста - 17 +

Школьники опубликовали видео с избиением под главный саундтрек сериала «Слово пацана» Фото: Анна Майорова © URA.RU В гимназии №133 Уссурийска 14-летние учащиеся избили мальчика, сняли это на видео и смонтировали видеоклип под главный саундтрек сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Участники драки уже установлены, с ними работают следователи. «Инцидент произошел в 133-й гимназии Усссурийска. 14-летние учащиеся устроили разборки в стиле нашумевшего сериала», — сообщил «Ридус». Мальчика не только били, его поставили на колени и унижали, требуя называть себя «чушпаном». Школьники опубликовали кадры разборок, наложив на видео саундтрек сериала. СУ СКР по Приморскому краю начали проверку. Участники избиения уже установлены, с ними работают следователи. Ранее в Иркутской области восьмиклассник ударил своего одноклассника ножом в грудь. Это второе за месяц нападение на школьника в регионе.

В гимназии №133 Уссурийска 14-летние учащиеся избили мальчика, сняли это на видео и смонтировали видеоклип под главный саундтрек сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Участники драки уже установлены, с ними работают следователи. «Инцидент произошел в 133-й гимназии Усссурийска. 14-летние учащиеся устроили разборки в стиле нашумевшего сериала», — сообщил «Ридус». Мальчика не только били, его поставили на колени и унижали, требуя называть себя «чушпаном». Школьники опубликовали кадры разборок, наложив на видео саундтрек сериала. СУ СКР по Приморскому краю начали проверку. Участники избиения уже установлены, с ними работают следователи. Ранее в Иркутской области восьмиклассник ударил своего одноклассника ножом в грудь. Это второе за месяц нападение на школьника в регионе.