В Приморье школьники избили сверстника и сняли ролик с треком из «Слова пацана»

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Школьники опубликовали видео с избиением под главный саундтрек сериала «Слово пацана» Фото:

В гимназии №133 Уссурийска 14-летние учащиеся избили мальчика, сняли это на видео и смонтировали видеоклип под главный саундтрек сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Участники драки уже установлены, с ними работают следователи.

«Инцидент произошел в 133-й гимназии Усссурийска. 14-летние учащиеся устроили разборки в стиле нашумевшего сериала», — сообщил «Ридус». Мальчика не только били, его поставили на колени и унижали, требуя называть себя «чушпаном». Школьники опубликовали кадры разборок, наложив на видео саундтрек сериала.

СУ СКР по Приморскому краю начали проверку. Участники избиения уже установлены, с ними работают следователи.

Ранее в Иркутской области восьмиклассник ударил своего одноклассника ножом в грудь. Это второе за месяц нападение на школьника в регионе.

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В гимназии №133 Уссурийска 14-летние учащиеся избили мальчика, сняли это на видео и смонтировали видеоклип под главный саундтрек сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Участники драки уже установлены, с ними работают следователи. «Инцидент произошел в 133-й гимназии Усссурийска. 14-летние учащиеся устроили разборки в стиле нашумевшего сериала», — сообщил «Ридус». Мальчика не только били, его поставили на колени и унижали, требуя называть себя «чушпаном». Школьники опубликовали кадры разборок, наложив на видео саундтрек сериала. СУ СКР по Приморскому краю начали проверку. Участники избиения уже установлены, с ними работают следователи. Ранее в Иркутской области восьмиклассник ударил своего одноклассника ножом в грудь. Это второе за месяц нападение на школьника в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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