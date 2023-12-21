В Приморье школьники избили сверстника и сняли ролик с треком из «Слова пацана»

В гимназии №133 Уссурийска 14-летние учащиеся избили мальчика, сняли это на видео и смонтировали видеоклип под главный саундтрек сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Участники драки уже установлены, с ними работают следователи.
«Инцидент произошел в 133-й гимназии Усссурийска. 14-летние учащиеся устроили разборки в стиле нашумевшего сериала», — сообщил «Ридус». Мальчика не только били, его поставили на колени и унижали, требуя называть себя «чушпаном». Школьники опубликовали кадры разборок, наложив на видео саундтрек сериала.
СУ СКР по Приморскому краю начали проверку. Участники избиения уже установлены, с ними работают следователи.
Ранее в Иркутской области восьмиклассник ударил своего одноклассника ножом в грудь. Это второе за месяц нападение на школьника в регионе.
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