В Иркутской области произошло второе за месяц нападение на школьника с ножом

В Иркутской области восьмиклассник ударил своего одноклассника ножом в грудь. Об этом сообщает Shot.
«Парень из деревни Рубахина Нижнеудинского района начал новую учебную неделю с того, что перед первым уроком в понедельник подошел к однокласснику, с которым у них был затяжной конфликт, и ударил его ножом в грудь», — передают авторы канала. Отмечается, что нападавшему 14 лет. До этого он стоял на учете комиссии по делам несовершеннолетних Подросток был экстренно задержан.
Пострадавшего школьника госпитализировали. В настоящий момент проводится проверка.
Это уже второй случай за декабрь, когда в Иркутской области совершается нападение на школьника с ножом. В прошлый раз подросток в Иркутске убил старшеклассника на остановке «Лисиха». Удар был нанесен ножом в горло. Тогда общественники попытались связать инцидент с популярностью сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Но нападавший сказал, что не смотрел его.
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