В Иркутской области произошло второе за месяц нападение на школьника с ножом

Shot: школьник ударил ножом одноклассника в Иркутской области
© Служба новостей «URA.RU»
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В Иркутской области школьник ударил своего одноклассника ножом Фото:

В Иркутской области восьмиклассник ударил своего одноклассника ножом в грудь. Об этом сообщает Shot.

«Парень из деревни Рубахина Нижнеудинского района начал новую учебную неделю с того, что перед первым уроком в понедельник подошел к однокласснику, с которым у них был затяжной конфликт, и ударил его ножом в грудь», — передают авторы канала. Отмечается, что нападавшему 14 лет. До этого он стоял на учете комиссии по делам несовершеннолетних Подросток был экстренно задержан.

Пострадавшего школьника госпитализировали. В настоящий момент проводится проверка.

Это уже второй случай за декабрь, когда в Иркутской области совершается нападение на школьника с ножом. В прошлый раз подросток в Иркутске убил старшеклассника на остановке «Лисиха». Удар был нанесен ножом в горло. Тогда общественники попытались связать инцидент с популярностью сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Но нападавший сказал, что не смотрел его.

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В Иркутской области восьмиклассник ударил своего одноклассника ножом в грудь. Об этом сообщает Shot. «Парень из деревни Рубахина Нижнеудинского района начал новую учебную неделю с того, что перед первым уроком в понедельник подошел к однокласснику, с которым у них был затяжной конфликт, и ударил его ножом в грудь», — передают авторы канала. Отмечается, что нападавшему 14 лет. До этого он стоял на учете комиссии по делам несовершеннолетних Подросток был экстренно задержан. Пострадавшего школьника госпитализировали. В настоящий момент проводится проверка. Это уже второй случай за декабрь, когда в Иркутской области совершается нападение на школьника с ножом. В прошлый раз подросток в Иркутске убил старшеклассника на остановке «Лисиха». Удар был нанесен ножом в горло. Тогда общественники попытались связать инцидент с популярностью сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Но нападавший сказал, что не смотрел его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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