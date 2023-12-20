В Иркутской области произошло второе за месяц нападение на школьника с ножом

Shot: школьник ударил ножом одноклассника в Иркутской области

20 декабря 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

В Иркутской области школьник ударил своего одноклассника ножом Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Иркутской области восьмиклассник ударил своего одноклассника ножом в грудь. Об этом сообщает Shot. «Парень из деревни Рубахина Нижнеудинского района начал новую учебную неделю с того, что перед первым уроком в понедельник подошел к однокласснику, с которым у них был затяжной конфликт, и ударил его ножом в грудь», — передают авторы канала. Отмечается, что нападавшему 14 лет. До этого он стоял на учете комиссии по делам несовершеннолетних Подросток был экстренно задержан. Пострадавшего школьника госпитализировали. В настоящий момент проводится проверка. Это уже второй случай за декабрь, когда в Иркутской области совершается нападение на школьника с ножом. В прошлый раз подросток в Иркутске убил старшеклассника на остановке «Лисиха». Удар был нанесен ножом в горло. Тогда общественники попытались связать инцидент с популярностью сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Но нападавший сказал, что не смотрел его.

В Иркутской области восьмиклассник ударил своего одноклассника ножом в грудь. Об этом сообщает Shot. «Парень из деревни Рубахина Нижнеудинского района начал новую учебную неделю с того, что перед первым уроком в понедельник подошел к однокласснику, с которым у них был затяжной конфликт, и ударил его ножом в грудь», — передают авторы канала. Отмечается, что нападавшему 14 лет. До этого он стоял на учете комиссии по делам несовершеннолетних Подросток был экстренно задержан. Пострадавшего школьника госпитализировали. В настоящий момент проводится проверка. Это уже второй случай за декабрь, когда в Иркутской области совершается нападение на школьника с ножом. В прошлый раз подросток в Иркутске убил старшеклассника на остановке «Лисиха». Удар был нанесен ножом в горло. Тогда общественники попытались связать инцидент с популярностью сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Но нападавший сказал, что не смотрел его.