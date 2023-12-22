22 декабря 2023

В Курганской области начался сбор подписей в поддержку Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Поставить подпись можно с 23 декабря по 25 января Фото:
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В Курганской области начался сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ. Об этом сообщается в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

«В Курганской области стартует сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ. Мы ждем вас в региональном отделении по адресу: ул. Томина, 53, офис 207. При себе необходимо иметь паспорт», — сообщается в группе Народного фронта в соцсети «ВКонтакте».

Поставить подпись можно с 23 декабря по 25 января с 10:00 до 18:00. Выходные — 1, 2 и 7 января.

Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщал, что в сборе подписей в поддержку Владимира Путина будут участвовать все первичные отделения «Единой России». По его словам, партия соберет подписи даже в самых отдаленных городах РФ.

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В Курганской области начался сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ. Об этом сообщается в пресс-службе регионального отделения Народного фронта. «В Курганской области стартует сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ. Мы ждем вас в региональном отделении по адресу: ул. Томина, 53, офис 207. При себе необходимо иметь паспорт», — сообщается в группе Народного фронта в соцсети «ВКонтакте». Поставить подпись можно с 23 декабря по 25 января с 10:00 до 18:00. Выходные — 1, 2 и 7 января. Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин сообщал, что в сборе подписей в поддержку Владимира Путина будут участвовать все первичные отделения «Единой России». По его словам, партия соберет подписи даже в самых отдаленных городах РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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