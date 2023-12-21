«Единая Россия» соберет подписи за Путина в самых отдаленных городах

21 декабря 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

В сборе подписей будут участвовать все первичные отделения «Единой России» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В сборе подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина будут участвовать все первичные отделения «Единой России». Об этом сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. По его словам, партия соберет подписи даже в самых отдаленных городах РФ. «По всей стране мы проводим инструктаж и обучение сборщиков, которые в день получения подписных листов будут готовы приступить к работе. Желающих принять участие очень много», — заявил Сидякин, его слова приводит пресс-служба «Единой России». Он отметил, что сбор будет идти даже в самых отдаленных муниципалитетах. «В новых регионах тщательно отрабатываем вопросы безопасности, учитываем возможные нештатные ситуации», — продолжил руководитель Центрального исполкома ЕР. По его словам, в Донецке уже очередь из людей, которые хотели бы поставить свою подпись за выдвижение Путина. Ранее, 17 декабря, в Москве на площадке выставки «Россия» на ВДНХ прошло пленарное заседание XXI съезда партии «Единая Россия». На нем приняли решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента в 2024 году, передает Life . Сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской городской больницы №52, Герой Труда Марьяна Лысенко заявила, что сбор подписей начнется с 23 декабря и закончится в конце января, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В сборе подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина будут участвовать все первичные отделения «Единой России». Об этом сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. По его словам, партия соберет подписи даже в самых отдаленных городах РФ. «По всей стране мы проводим инструктаж и обучение сборщиков, которые в день получения подписных листов будут готовы приступить к работе. Желающих принять участие очень много», — заявил Сидякин, его слова приводит пресс-служба «Единой России». Он отметил, что сбор будет идти даже в самых отдаленных муниципалитетах. «В новых регионах тщательно отрабатываем вопросы безопасности, учитываем возможные нештатные ситуации», — продолжил руководитель Центрального исполкома ЕР. По его словам, в Донецке уже очередь из людей, которые хотели бы поставить свою подпись за выдвижение Путина. Ранее, 17 декабря, в Москве на площадке выставки «Россия» на ВДНХ прошло пленарное заседание XXI съезда партии «Единая Россия». На нем приняли решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента в 2024 году, передает Life. Сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской городской больницы №52, Герой Труда Марьяна Лысенко заявила, что сбор подписей начнется с 23 декабря и закончится в конце января, передает «Национальная служба новостей».