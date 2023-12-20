В ХМАО ввели новые ограничения на трассах из-за метели

Движение на трассах не безопасно из-за плохой видимости Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе из-за метели и плохой видимости утром 21 октября введено временное ограничение скорости на нескольких трассах. По информации окружного управления автомобильных дорог, водители не должны ехать быстрее 70 км в час.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель, ограниченная видимость) вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км в час на автомобильной дороге „Иртыш“ с нулевого по 123-й километр», — сообщается в telegram-канале ведомства. Такое же ограничение действует на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. До 70 км/ч ограничена максимальная скорость на участках с 542-го по 699-й километр, с 712-го по 733-й километр и с 733-го по 953-й километр.

Накануне вечером, 20 декабря, аналогичное ограничение было введено на автодороге «Югра» и в Советском районе ХМАО. Меры приняты из-за плохой видимости на трассе.