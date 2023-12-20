20 декабря 2023

В ХМАО экс-депутат избежал наказания за драку в кабинете мэра. Инсайд

Экс-депутат Арсаев избежал наказания за драку в кабинете мэра Мегиона
© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
По версии следствия, депутат трижды ударил общественницу кулаком по голове (фото из архива) Фото:

Экс-депутат думы Мегиона (ХМАО) Лечи Арсаев избежал уголовного наказания за драку в кабинете ныне покойного мэра Олега Дейнеки. Его обвиняли в нанесении трех ударов кулаком по голове общественнице Анаит Анисян. Она во время совещания по капремонту отказалась подписывать акт выполненных фирмой депутата работ, пока он не устранит нарушения. Источник в политбомонде округа рассказал URA.RU, что суд сослался на истечение срока давности, несмотря на то что Анисян подала заявление вовремя.

«Экс-депутат Арсаев избежал наказания за драку в кабинете мэра Мегиона. Суд сослался на истечение срока давности по этому делу, хотя потерпевшая общественница Анисян подала заявление вовремя. Рассмотрение дела затянулось на два года и постоянно откладывалось из-за неявки то подсудимого, то свидетелей», — поделился инсайдер.

Драка произошла в 2021 году. Арсаева обвиняли сразу по двум статьям — за нанесение побоев общественнице и за дачу взятки в особо крупном размере инспектору жилстройнадзора Елене Куцуровой. «Арсаеву не удалось оправдаться по второй статье — за дачу взятки», — уточнил информатор.

На сайте Мегионского горсуда опубликована информация, что по уголовному делу Арсаева вынесен обвинительный приговор. Однако итог рассмотрения уголовного дела не устроил ни одну из сторон: приговор обжалуют и обвиняемый, и потерпевшая. Подробности рассмотрения дела журналист URA.RU запросил в прокуратуре. Ведомство также обжалует приговор. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Арсаев сложил с себя полномочия депутата городской думы Мегиона. Он сделал это накануне оглашения приговора.

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Экс-депутат думы Мегиона (ХМАО) Лечи Арсаев избежал уголовного наказания за драку в кабинете ныне покойного мэра Олега Дейнеки. Его обвиняли в нанесении трех ударов кулаком по голове общественнице Анаит Анисян. Она во время совещания по капремонту отказалась подписывать акт выполненных фирмой депутата работ, пока он не устранит нарушения. Источник в политбомонде округа рассказал URA.RU, что суд сослался на истечение срока давности, несмотря на то что Анисян подала заявление вовремя. «Экс-депутат Арсаев избежал наказания за драку в кабинете мэра Мегиона. Суд сослался на истечение срока давности по этому делу, хотя потерпевшая общественница Анисян подала заявление вовремя. Рассмотрение дела затянулось на два года и постоянно откладывалось из-за неявки то подсудимого, то свидетелей», — поделился инсайдер. Драка произошла в 2021 году. Арсаева обвиняли сразу по двум статьям — за нанесение побоев общественнице и за дачу взятки в особо крупном размере инспектору жилстройнадзора Елене Куцуровой. «Арсаеву не удалось оправдаться по второй статье — за дачу взятки», — уточнил информатор. На сайте Мегионского горсуда опубликована информация, что по уголовному делу Арсаева вынесен обвинительный приговор. Однако итог рассмотрения уголовного дела не устроил ни одну из сторон: приговор обжалуют и обвиняемый, и потерпевшая. Подробности рассмотрения дела журналист URA.RU запросил в прокуратуре. Ведомство также обжалует приговор. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Арсаев сложил с себя полномочия депутата городской думы Мегиона. Он сделал это накануне оглашения приговора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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