Экс-депутат Арсаев избежал наказания за драку в кабинете мэра Мегиона

По версии следствия, депутат трижды ударил общественницу кулаком по голове (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-депутат думы Мегиона (ХМАО) Лечи Арсаев избежал уголовного наказания за драку в кабинете ныне покойного мэра Олега Дейнеки. Его обвиняли в нанесении трех ударов кулаком по голове общественнице Анаит Анисян. Она во время совещания по капремонту отказалась подписывать акт выполненных фирмой депутата работ, пока он не устранит нарушения. Источник в политбомонде округа рассказал URA.RU, что суд сослался на истечение срока давности, несмотря на то что Анисян подала заявление вовремя.

«Экс-депутат Арсаев избежал наказания за драку в кабинете мэра Мегиона. Суд сослался на истечение срока давности по этому делу, хотя потерпевшая общественница Анисян подала заявление вовремя. Рассмотрение дела затянулось на два года и постоянно откладывалось из-за неявки то подсудимого, то свидетелей», — поделился инсайдер.

Драка произошла в 2021 году. Арсаева обвиняли сразу по двум статьям — за нанесение побоев общественнице и за дачу взятки в особо крупном размере инспектору жилстройнадзора Елене Куцуровой. «Арсаеву не удалось оправдаться по второй статье — за дачу взятки», — уточнил информатор.

На сайте Мегионского горсуда опубликована информация, что по уголовному делу Арсаева вынесен обвинительный приговор. Однако итог рассмотрения уголовного дела не устроил ни одну из сторон: приговор обжалуют и обвиняемый, и потерпевшая. Подробности рассмотрения дела журналист URA.RU запросил в прокуратуре. Ведомство также обжалует приговор. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Арсаев сложил с себя полномочия депутата городской думы Мегиона. Он сделал это накануне оглашения приговора.