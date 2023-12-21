Минздрав предложил повысить цены на сигареты

21 декабря 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Табачные изделия обложат дополнительным сбором Фото: Игорь Пантин © URA.RU В России предложили ввести дополнительный акциз на табачные изделия. Причиной стало распространение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Об этом говорится в письме Всероссийского союза пациентов (ВСП) главе Минздрава Михаилу Мурашко. «В ВСП предлагают ввести дополнительный акциз на табак и табачные изделия и использовать определенный процент этих поступлений на финансирование мероприятий по борьбе с ХОБЛ», — сообщил «Коммерсант». По словам главного внештатного специалиста пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, в РФ ХОБЛ болеют около 10-12 миллионов человек. Он отметил, что 90% болеющих страдают из-за того, что они курили или курят. Чаще всего, это мужчины и женщины старше 40 лет, у которых большой стаж курения. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству продумать, как средства, полученные от акцизов на табак и алкоголь, потратить на развитие спорта. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что нынешние акцизы на алкогольную продукцию и табак помогут увеличить доходы государства.

В России предложили ввести дополнительный акциз на табачные изделия. Причиной стало распространение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Об этом говорится в письме Всероссийского союза пациентов (ВСП) главе Минздрава Михаилу Мурашко. «В ВСП предлагают ввести дополнительный акциз на табак и табачные изделия и использовать определенный процент этих поступлений на финансирование мероприятий по борьбе с ХОБЛ», — сообщил «Коммерсант». По словам главного внештатного специалиста пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, в РФ ХОБЛ болеют около 10-12 миллионов человек. Он отметил, что 90% болеющих страдают из-за того, что они курили или курят. Чаще всего, это мужчины и женщины старше 40 лет, у которых большой стаж курения. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству продумать, как средства, полученные от акцизов на табак и алкоголь, потратить на развитие спорта. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что нынешние акцизы на алкогольную продукцию и табак помогут увеличить доходы государства.