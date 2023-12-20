Чего больше всего хотят жители ЯНАО в подарок на Новый год

Наиболее желанным подарком на Новый год для ямальцев являются деньги. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Superjob.
«Самый желанный подарок на Новый год — деньги, „чтобы купить себе то, что хочется“ (21%). О путешествии мечтают 16% опрошенных. 11% хотели бы получить на Новый год электронный девайс», — поделились результатами опроса Superjob.
О деньгах на Новый год чаще всего мечтали мужчины, также они хотели бы получить в подарок строительный инструмент. Женщины предпочли бы в качестве презента путешествие, украшение или сертификат на обучение.
Ранее URA.RU рассказывало о худших подарках на Новый год, которые не хотят получать ямальцы. Ненужными и плохими презентами оказались статуэтки, одежда и косметика.
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