Чего больше всего хотят жители ЯНАО в подарок на Новый год

Жители ЯНАО мечтают получить в подарок на Новый год деньги

По мнению опрошенных, лучший подарок — это деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Наиболее желанным подарком на Новый год для ямальцев являются деньги. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Superjob.

«Самый желанный подарок на Новый год — деньги, „чтобы купить себе то, что хочется“ (21%). О путешествии мечтают 16% опрошенных. 11% хотели бы получить на Новый год электронный девайс», — поделились результатами опроса Superjob.

О деньгах на Новый год чаще всего мечтали мужчины, также они хотели бы получить в подарок строительный инструмент. Женщины предпочли бы в качестве презента путешествие, украшение или сертификат на обучение.

Ранее URA.RU рассказывало о худших подарках на Новый год, которые не хотят получать ямальцы. Ненужными и плохими презентами оказались статуэтки, одежда и косметика.