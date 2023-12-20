20 декабря 2023

Чего больше всего хотят жители ЯНАО в подарок на Новый год

Жители ЯНАО мечтают получить в подарок на Новый год деньги
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние подарки. Челябинск, праздник, коробка, подарок, новогодние подарки, подарки под елкой
По мнению опрошенных, лучший подарок — это деньги Фото:

Наиболее желанным подарком на Новый год для ямальцев являются деньги. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Superjob.

«Самый желанный подарок на Новый год — деньги, „чтобы купить себе то, что хочется“ (21%). О путешествии мечтают 16% опрошенных. 11% хотели бы получить на Новый год электронный девайс», — поделились результатами опроса Superjob.

О деньгах на Новый год чаще всего мечтали мужчины, также они хотели бы получить в подарок строительный инструмент. Женщины предпочли бы в качестве презента путешествие, украшение или сертификат на обучение.

Ранее URA.RU рассказывало о худших подарках на Новый год, которые не хотят получать ямальцы. Ненужными и плохими презентами оказались статуэтки, одежда и косметика.

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Наиболее желанным подарком на Новый год для ямальцев являются деньги. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Superjob. «Самый желанный подарок на Новый год — деньги, „чтобы купить себе то, что хочется“ (21%). О путешествии мечтают 16% опрошенных. 11% хотели бы получить на Новый год электронный девайс», — поделились результатами опроса Superjob. О деньгах на Новый год чаще всего мечтали мужчины, также они хотели бы получить в подарок строительный инструмент. Женщины предпочли бы в качестве презента путешествие, украшение или сертификат на обучение. Ранее URA.RU рассказывало о худших подарках на Новый год, которые не хотят получать ямальцы. Ненужными и плохими презентами оказались статуэтки, одежда и косметика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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