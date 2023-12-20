20 декабря 2023

Выброс масла в пермскую реку произошел из-за протечки старой трубы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, лодка, загрязнение среды, выбросы, грязь, водоем, масляное пятно, прогулочный кораблик, туризм, экология
В реку вытекло 50 литров масляной эмульсии Фото:

Выброс 50 литров технического масла в реку Яйву у Яйвинской ГРЭС (Пермский край) произошел из-за прорыва старого трубопровода, который был давно изолирован. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе электростанции. Ранее жители поселка Яйвы подняли тревогу из-за обширного масляного пятна на реке.

«Был получен сигнал о наличии масляного пятна в реке Яйве. В ходе поиска источника было обнаружено истечение масляной эмульсии из трубопровода, который в 1998 году в ходе реконструкции был изолирован от системы ливневой канализации электростанции. В результате исследования было установлено, что в железобетонном перекрытии связи ливневой канализации ЯГРЭС и трубопровода, связанного с рекой, за 25 лет образовался дефект», — сообщили в пресс-службе ГРЭС.

В результате неисправности в Яйву попало 50 литров масляной эмульсии, которую сфотографировали местные жители. Сотрудники электростанции провели мероприятия по перекрытию утечки и локализации источника загрязнения. Сейчас идут работы по нейтрализации пленки нефтепродуктов и предотвращению распространения пятна с помощью защитных бонов и сорбента.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выброс 50 литров технического масла в реку Яйву у Яйвинской ГРЭС (Пермский край) произошел из-за прорыва старого трубопровода, который был давно изолирован. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе электростанции. Ранее жители поселка Яйвы подняли тревогу из-за обширного масляного пятна на реке. «Был получен сигнал о наличии масляного пятна в реке Яйве. В ходе поиска источника было обнаружено истечение масляной эмульсии из трубопровода, который в 1998 году в ходе реконструкции был изолирован от системы ливневой канализации электростанции. В результате исследования было установлено, что в железобетонном перекрытии связи ливневой канализации ЯГРЭС и трубопровода, связанного с рекой, за 25 лет образовался дефект», — сообщили в пресс-службе ГРЭС. В результате неисправности в Яйву попало 50 литров масляной эмульсии, которую сфотографировали местные жители. Сотрудники электростанции провели мероприятия по перекрытию утечки и локализации источника загрязнения. Сейчас идут работы по нейтрализации пленки нефтепродуктов и предотвращению распространения пятна с помощью защитных бонов и сорбента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...