Выброс масла в пермскую реку произошел из-за протечки старой трубы

21 декабря 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

В реку вытекло 50 литров масляной эмульсии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выброс 50 литров технического масла в реку Яйву у Яйвинской ГРЭС (Пермский край) произошел из-за прорыва старого трубопровода, который был давно изолирован. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе электростанции. Ранее жители поселка Яйвы подняли тревогу из-за обширного масляного пятна на реке. «Был получен сигнал о наличии масляного пятна в реке Яйве. В ходе поиска источника было обнаружено истечение масляной эмульсии из трубопровода, который в 1998 году в ходе реконструкции был изолирован от системы ливневой канализации электростанции. В результате исследования было установлено, что в железобетонном перекрытии связи ливневой канализации ЯГРЭС и трубопровода, связанного с рекой, за 25 лет образовался дефект», — сообщили в пресс-службе ГРЭС. В результате неисправности в Яйву попало 50 литров масляной эмульсии, которую сфотографировали местные жители. Сотрудники электростанции провели мероприятия по перекрытию утечки и локализации источника загрязнения. Сейчас идут работы по нейтрализации пленки нефтепродуктов и предотвращению распространения пятна с помощью защитных бонов и сорбента.

Выброс 50 литров технического масла в реку Яйву у Яйвинской ГРЭС (Пермский край) произошел из-за прорыва старого трубопровода, который был давно изолирован. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе электростанции. Ранее жители поселка Яйвы подняли тревогу из-за обширного масляного пятна на реке. «Был получен сигнал о наличии масляного пятна в реке Яйве. В ходе поиска источника было обнаружено истечение масляной эмульсии из трубопровода, который в 1998 году в ходе реконструкции был изолирован от системы ливневой канализации электростанции. В результате исследования было установлено, что в железобетонном перекрытии связи ливневой канализации ЯГРЭС и трубопровода, связанного с рекой, за 25 лет образовался дефект», — сообщили в пресс-службе ГРЭС. В результате неисправности в Яйву попало 50 литров масляной эмульсии, которую сфотографировали местные жители. Сотрудники электростанции провели мероприятия по перекрытию утечки и локализации источника загрязнения. Сейчас идут работы по нейтрализации пленки нефтепродуктов и предотвращению распространения пятна с помощью защитных бонов и сорбента.