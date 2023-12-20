Губернатор Шумков просит вручить госнаграду подростку, спасшему детей из пожара

21 декабря 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Шумков поручил направить в Москву представление подростка к госнаграде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил вручить госнаграду подростку Марку Прожерину, который спас своих младших братьев и сестру из горящего дома. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. «Настоящий мужчина. Дал поручение отработать по временному жилью и материальной помощи семье. Юному герою от нас будет отдельная благодарность и ценный подарок. Также поручил направить в Москву представление его к госнаграде», — сообщил губернатор. Пожар произошел 14 декабря в СНТ «Заречный». Путь из дома был отрезан огнем, поэтому подросток вытащил детей через окно дальней комнаты. После этого он привел шести- и пятилетнего братьев и двухгодовалую сестру к соседям, чтобы они не замерзли.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил вручить госнаграду подростку Марку Прожерину, который спас своих младших братьев и сестру из горящего дома. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. «Настоящий мужчина. Дал поручение отработать по временному жилью и материальной помощи семье. Юному герою от нас будет отдельная благодарность и ценный подарок. Также поручил направить в Москву представление его к госнаграде», — сообщил губернатор. Пожар произошел 14 декабря в СНТ «Заречный». Путь из дома был отрезан огнем, поэтому подросток вытащил детей через окно дальней комнаты. После этого он привел шести- и пятилетнего братьев и двухгодовалую сестру к соседям, чтобы они не замерзли.