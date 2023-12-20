Губернатор Шумков просит вручить госнаграду подростку, спасшему детей из пожара

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил вручить госнаграду подростку Марку Прожерину, который спас своих младших братьев и сестру из горящего дома. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале.
«Настоящий мужчина. Дал поручение отработать по временному жилью и материальной помощи семье. Юному герою от нас будет отдельная благодарность и ценный подарок. Также поручил направить в Москву представление его к госнаграде», — сообщил губернатор.
Пожар произошел 14 декабря в СНТ «Заречный». Путь из дома был отрезан огнем, поэтому подросток вытащил детей через окно дальней комнаты. После этого он привел шести- и пятилетнего братьев и двухгодовалую сестру к соседям, чтобы они не замерзли.
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