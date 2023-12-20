20 декабря 2023

Губернатор Шумков просит вручить госнаграду подростку, спасшему детей из пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум. Курган , шумков вадим
Шумков поручил направить в Москву представление подростка к госнаграде Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил вручить госнаграду подростку Марку Прожерину, который спас своих младших братьев и сестру из горящего дома. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале.

«Настоящий мужчина. Дал поручение отработать по временному жилью и материальной помощи семье. Юному герою от нас будет отдельная благодарность и ценный подарок. Также поручил направить в Москву представление его к госнаграде», — сообщил губернатор.

Пожар произошел 14 декабря в СНТ «Заречный». Путь из дома был отрезан огнем, поэтому подросток вытащил детей через окно дальней комнаты. После этого он привел шести- и пятилетнего братьев и двухгодовалую сестру к соседям, чтобы они не замерзли.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил вручить госнаграду подростку Марку Прожерину, который спас своих младших братьев и сестру из горящего дома. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. «Настоящий мужчина. Дал поручение отработать по временному жилью и материальной помощи семье. Юному герою от нас будет отдельная благодарность и ценный подарок. Также поручил направить в Москву представление его к госнаграде», — сообщил губернатор. Пожар произошел 14 декабря в СНТ «Заречный». Путь из дома был отрезан огнем, поэтому подросток вытащил детей через окно дальней комнаты. После этого он привел шести- и пятилетнего братьев и двухгодовалую сестру к соседям, чтобы они не замерзли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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