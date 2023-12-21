Что известно о вспышке инфекции, из-за которой с поезда Тюмень — Адлер сняли 125 детей

Бастрыкин запросил доклад о произошедшем с детьми с поезда Тюмень — Адлер

21 декабря 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор следит за ситуацией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции Возвращавшихся из лагеря «Олимпийская Ребячка» 125 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за вспышки инфекции. У одного из школьников поднялась температура, он обратился за помощью к медикам. Одна из пассажирок, 12-летняя девочка, скончалась. URA.RU приводит информацию, что известно к этому часу. Вечером 20 декабря в дороге у одного из детей поднялась температура и он обратился за помощью к медикам.

По информации экстренных служб, в группе было 137 человек: 126 детей и 11 сопровождающих. Все были родом из ЛНР.

Заболевшие дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер в Саратове, возвращались домой после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Об этом сообщили в учреждении.

По данным telegram-канала 112, 12-летняя девочка Вероника Ю. скончалась в поезде. Она потеряла сознание. Медики в поезде предприняли попытку оказать ей помощь, однако школьница умерла.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о произошедшем с детьми. Было возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки, говорится в telegram-канале ведомства.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что Роспотребнадзор следит за ситуацией.

Возвращавшихся из лагеря «Олимпийская Ребячка» 125 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за вспышки инфекции. У одного из школьников поднялась температура, он обратился за помощью к медикам. Одна из пассажирок, 12-летняя девочка, скончалась. URA.RU приводит информацию, что известно к этому часу.