20 декабря 2023

При взрыве в многоквартирном доме в Верхнем Уфалее военному оторвало кисть

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медицина катастроф, медики, скорая помощь
Военного экстренно доставили в городскую больницу Фото:

Хозяином квартиры в Верхнем Уфалее (Челябинская область), пострадавшем при взрыве, является военнослужащий воинской части Снежинска. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, взрывом ему оторвало кисть.

«В список пострадавших при взрыве оказался хозяин квартиры. Им оказался военнослужащий воинской части, дислоцирующейся в Снежинске. От взрыва мужчина лишился кисти. Дальнейшее его трудоустройство под вопросом», — рассказал источник.

По данным URA.RU, всего из дома было эвакуировано семь человек. Среди них один ребенок. Что послужило причиной взрыва, предстоит выяснить дознавателям.

Взрыв произошел вечером 20 декабря. Прибывшие на место ЧП пожарные справились с возгоранием. По данным пресс-службы ведомства, помощь потребовалась двум пострадавшим. В администрации города сообщили, что из-за начавшегося после хлопка пожара квартира выгорела полностью.

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Хозяином квартиры в Верхнем Уфалее (Челябинская область), пострадавшем при взрыве, является военнослужащий воинской части Снежинска. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, взрывом ему оторвало кисть. «В список пострадавших при взрыве оказался хозяин квартиры. Им оказался военнослужащий воинской части, дислоцирующейся в Снежинске. От взрыва мужчина лишился кисти. Дальнейшее его трудоустройство под вопросом», — рассказал источник. По данным URA.RU, всего из дома было эвакуировано семь человек. Среди них один ребенок. Что послужило причиной взрыва, предстоит выяснить дознавателям. Взрыв произошел вечером 20 декабря. Прибывшие на место ЧП пожарные справились с возгоранием. По данным пресс-службы ведомства, помощь потребовалась двум пострадавшим. В администрации города сообщили, что из-за начавшегося после хлопка пожара квартира выгорела полностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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