Мэр Шадринска Мокан не вернет в бюджет премию в 172 тысячи рублей

Курганский областной суд отказался удовлетворить требование прокуратуры отменить премию мэру Шадринска Антону Мокану, которую ему согласовали депутаты гордумы. Об этом URA.RU сообщил пресс-службе суда.
«Решение суда первой инстанции оставлено в силе. В удовлетворении иска прокуратуры отказано», — объяснили в суде.
Премию в размере 172 тысячи рублей Мокану решили выдать представители гордумы в конце 2022 года, однако позже прокуратура требовала отменить это решение. Депутаты отклонили протест прокурора. Представители надзорного органа пытались оспорить решение думы в районном суде, но там отказались удовлетворять их иск. После этого прокуратура обратилась в областной суд.
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