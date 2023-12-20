20 декабря 2023

Мэр Шадринска Мокан не вернет в бюджет премию в 172 тысячи рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, банкнота, деньги, наличные, рубль, зп
Прокуратура пыталась оспорить решение думы Шадринска выдать премию Фото:

Курганский областной суд отказался удовлетворить требование прокуратуры отменить премию мэру Шадринска Антону Мокану, которую ему согласовали депутаты гордумы. Об этом URA.RU сообщил пресс-службе суда.

«Решение суда первой инстанции оставлено в силе. В удовлетворении иска прокуратуры отказано», — объяснили в суде.

Премию в размере 172 тысячи рублей Мокану решили выдать представители гордумы в конце 2022 года, однако позже прокуратура требовала отменить это решение. Депутаты отклонили протест прокурора. Представители надзорного органа пытались оспорить решение думы в районном суде, но там отказались удовлетворять их иск. После этого прокуратура обратилась в областной суд.

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Курганский областной суд отказался удовлетворить требование прокуратуры отменить премию мэру Шадринска Антону Мокану, которую ему согласовали депутаты гордумы. Об этом URA.RU сообщил пресс-службе суда. «Решение суда первой инстанции оставлено в силе. В удовлетворении иска прокуратуры отказано», — объяснили в суде. Премию в размере 172 тысячи рублей Мокану решили выдать представители гордумы в конце 2022 года, однако позже прокуратура требовала отменить это решение. Депутаты отклонили протест прокурора. Представители надзорного органа пытались оспорить решение думы в районном суде, но там отказались удовлетворять их иск. После этого прокуратура обратилась в областной суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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