20 декабря 2023

Курганский боец СВО рассказал, что помогло ему выйти из окружения. Фото

Боевой дух попавшего в окружение бойца спасло письмо курганской школьницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, автомат, калашников, стрельба, военные сборы, стрелковая подготовка, калаш, огневая
Военнослужащий хранит при себе письмо курганской школьницы Фото:

Участник специальной военной операции из Лебяжьевского округа Курганской области рассказал, как письмо школьницы помогло ему выйти из окружения. Воспоминаниями он поделился со специалистами курганского филиала фонда «Защитники Отечества», находясь в отпуске.

«За полгода военнослужащий дважды был ранен, но продолжал служить. Все это время его сопровождало письмо одной из курганских школьниц, полученное вместе с гуманитарной помощью. При окружении он лежал в окопе и мысленно прощался с родными и близкими и напоследок еще раз решил прочитать письмо юной землячки, хотя знал каждое его слово наизусть. Тогда боец понял: «Не время умирать», — рассказали в филиале фонда.

Боец сообщил, что пронзительные, трогательные строки, написанные с теплотой и поддержкой, помогли ему сконцентрироваться, собраться с силами и выйти из сложной ситуации вместе с сослуживцами. Примечательно, что ранее мужчина не служил в армии и не имел опыта военной службы. Но с началом СВО прошел обязательную подготовку в учебной части, овладел навыками пулеметчика и гранатометчика. Письмо он продолжает хранить при себе.

URA.RU писало, что сотрудник «Курганмашзавода» Сергей Некрасов уничтожил пять бронемашин и пехоту ВСУ. Курганец служит командиром расчета самоходной установки в зоне СВО. За время службы он получил несколько боевых наград.

Курганский боец СВО рассказал, как письмо школьницы помогло ему выйти из окружения
Курганский боец СВО рассказал, как письмо школьницы помогло ему выйти из окружения
Фото:
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Участник специальной военной операции из Лебяжьевского округа Курганской области рассказал, как письмо школьницы помогло ему выйти из окружения. Воспоминаниями он поделился со специалистами курганского филиала фонда «Защитники Отечества», находясь в отпуске. «За полгода военнослужащий дважды был ранен, но продолжал служить. Все это время его сопровождало письмо одной из курганских школьниц, полученное вместе с гуманитарной помощью. При окружении он лежал в окопе и мысленно прощался с родными и близкими и напоследок еще раз решил прочитать письмо юной землячки, хотя знал каждое его слово наизусть. Тогда боец понял: «Не время умирать», — рассказали в филиале фонда. Боец сообщил, что пронзительные, трогательные строки, написанные с теплотой и поддержкой, помогли ему сконцентрироваться, собраться с силами и выйти из сложной ситуации вместе с сослуживцами. Примечательно, что ранее мужчина не служил в армии и не имел опыта военной службы. Но с началом СВО прошел обязательную подготовку в учебной части, овладел навыками пулеметчика и гранатометчика. Письмо он продолжает хранить при себе. URA.RU писало, что сотрудник «Курганмашзавода» Сергей Некрасов уничтожил пять бронемашин и пехоту ВСУ. Курганец служит командиром расчета самоходной установки в зоне СВО. За время службы он получил несколько боевых наград.
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