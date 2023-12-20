Участник специальной военной операции из Лебяжьевского округа Курганской области рассказал, как письмо школьницы помогло ему выйти из окружения. Воспоминаниями он поделился со специалистами курганского филиала фонда «Защитники Отечества», находясь в отпуске.
«За полгода военнослужащий дважды был ранен, но продолжал служить. Все это время его сопровождало письмо одной из курганских школьниц, полученное вместе с гуманитарной помощью. При окружении он лежал в окопе и мысленно прощался с родными и близкими и напоследок еще раз решил прочитать письмо юной землячки, хотя знал каждое его слово наизусть. Тогда боец понял: «Не время умирать», — рассказали в филиале фонда.
Боец сообщил, что пронзительные, трогательные строки, написанные с теплотой и поддержкой, помогли ему сконцентрироваться, собраться с силами и выйти из сложной ситуации вместе с сослуживцами. Примечательно, что ранее мужчина не служил в армии и не имел опыта военной службы. Но с началом СВО прошел обязательную подготовку в учебной части, овладел навыками пулеметчика и гранатометчика. Письмо он продолжает хранить при себе.
Участник специальной военной операции из Лебяжьевского округа Курганской области рассказал, как письмо школьницы помогло ему выйти из окружения. Воспоминаниями он поделился со специалистами курганского филиала фонда «Защитники Отечества», находясь в отпуске. «За полгода военнослужащий дважды был ранен, но продолжал служить. Все это время его сопровождало письмо одной из курганских школьниц, полученное вместе с гуманитарной помощью. При окружении он лежал в окопе и мысленно прощался с родными и близкими и напоследок еще раз решил прочитать письмо юной землячки, хотя знал каждое его слово наизусть. Тогда боец понял: «Не время умирать», — рассказали в филиале фонда. Боец сообщил, что пронзительные, трогательные строки, написанные с теплотой и поддержкой, помогли ему сконцентрироваться, собраться с силами и выйти из сложной ситуации вместе с сослуживцами. Примечательно, что ранее мужчина не служил в армии и не имел опыта военной службы. Но с началом СВО прошел обязательную подготовку в учебной части, овладел навыками пулеметчика и гранатометчика. Письмо он продолжает хранить при себе. URA.RU писало, что сотрудник «Курганмашзавода» Сергей Некрасов уничтожил пять бронемашин и пехоту ВСУ. Курганец служит командиром расчета самоходной установки в зоне СВО. За время службы он получил несколько боевых наград.