Боевой дух попавшего в окружение бойца спасло письмо курганской школьницы

Военнослужащий хранит при себе письмо курганской школьницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участник специальной военной операции из Лебяжьевского округа Курганской области рассказал, как письмо школьницы помогло ему выйти из окружения. Воспоминаниями он поделился со специалистами курганского филиала фонда «Защитники Отечества», находясь в отпуске.

«За полгода военнослужащий дважды был ранен, но продолжал служить. Все это время его сопровождало письмо одной из курганских школьниц, полученное вместе с гуманитарной помощью. При окружении он лежал в окопе и мысленно прощался с родными и близкими и напоследок еще раз решил прочитать письмо юной землячки, хотя знал каждое его слово наизусть. Тогда боец понял: «Не время умирать», — рассказали в филиале фонда.

Боец сообщил, что пронзительные, трогательные строки, написанные с теплотой и поддержкой, помогли ему сконцентрироваться, собраться с силами и выйти из сложной ситуации вместе с сослуживцами. Примечательно, что ранее мужчина не служил в армии и не имел опыта военной службы. Но с началом СВО прошел обязательную подготовку в учебной части, овладел навыками пулеметчика и гранатометчика. Письмо он продолжает хранить при себе.

URA.RU писало, что сотрудник «Курганмашзавода» Сергей Некрасов уничтожил пять бронемашин и пехоту ВСУ. Курганец служит командиром расчета самоходной установки в зоне СВО. За время службы он получил несколько боевых наград.

Курганский боец СВО рассказал, как письмо школьницы помогло ему выйти из окружения Фото: «Защитники Отечества | Курганская область», «ВКонтакте», https://vk.com/club220936763