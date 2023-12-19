19 декабря 2023

Сотрудник «Курганмашзавода» уничтожил пять бронемашин и пехоту ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод КМЗ. Курган, кмз, рабочий, рабочие кмз
Работник КМЗ получил четыре медали за участие в СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудник «Курганмашзавода» Сергей Некрасов, служащий командиром расчета самоходной установки в зоне СВО, уничтожил пять бронемашин и пехоту ВСУ. О героическом подвиге курганского военнослужащего рассказали на Первом канале.

«Старший сержант Сергей Некрасов, командир расчета самоходной установки разгромил противника, который попытался вклиниться в нашу оборону. Уничтожил пять бронемашин и большую часть пехоты, лишив боевиков возможности продолжать наступление», — рассказали в сюжете Первого канала.

До службы в зоне СВО Некрасов более семи лет работал слесарем механосборочных работ на «Курганмашзаводе», состоял в добровольной пожарной дружине. По данным оборонного предприятия, на фронт он ушел в 2022 году. Курганец награжден медалями «За воинскую доблесть», «За боевые отличия», «За службу в ракетно-артиллерийских войсках» и медалью Жукова.

Ранее URA.RU писало, что работник «Курганмашзавода» получил госнаграду за то, что на фронте 3,5 км нес на себе раненного сослуживца и отстреливался от бойцов ВСУ. Военнослужащий был награжден медалью «За отвагу».

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудник «Курганмашзавода» Сергей Некрасов, служащий командиром расчета самоходной установки в зоне СВО, уничтожил пять бронемашин и пехоту ВСУ. О героическом подвиге курганского военнослужащего рассказали на Первом канале. «Старший сержант Сергей Некрасов, командир расчета самоходной установки разгромил противника, который попытался вклиниться в нашу оборону. Уничтожил пять бронемашин и большую часть пехоты, лишив боевиков возможности продолжать наступление», — рассказали в сюжете Первого канала. До службы в зоне СВО Некрасов более семи лет работал слесарем механосборочных работ на «Курганмашзаводе», состоял в добровольной пожарной дружине. По данным оборонного предприятия, на фронт он ушел в 2022 году. Курганец награжден медалями «За воинскую доблесть», «За боевые отличия», «За службу в ракетно-артиллерийских войсках» и медалью Жукова. Ранее URA.RU писало, что работник «Курганмашзавода» получил госнаграду за то, что на фронте 3,5 км нес на себе раненного сослуживца и отстреливался от бойцов ВСУ. Военнослужащий был награжден медалью «За отвагу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...