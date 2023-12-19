Сотрудник «Курганмашзавода» Сергей Некрасов, служащий командиром расчета самоходной установки в зоне СВО, уничтожил пять бронемашин и пехоту ВСУ. О героическом подвиге курганского военнослужащего рассказали на Первом канале.
«Старший сержант Сергей Некрасов, командир расчета самоходной установки разгромил противника, который попытался вклиниться в нашу оборону. Уничтожил пять бронемашин и большую часть пехоты, лишив боевиков возможности продолжать наступление», — рассказали в сюжете Первого канала.
До службы в зоне СВО Некрасов более семи лет работал слесарем механосборочных работ на «Курганмашзаводе», состоял в добровольной пожарной дружине. По данным оборонного предприятия, на фронт он ушел в 2022 году. Курганец награжден медалями «За воинскую доблесть», «За боевые отличия», «За службу в ракетно-артиллерийских войсках» и медалью Жукова.
Ранее URA.RU писало, что работник «Курганмашзавода» получил госнаграду за то, что на фронте 3,5 км нес на себе раненного сослуживца и отстреливался от бойцов ВСУ. Военнослужащий был награжден медалью «За отвагу».
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