20 декабря 2023

Из взорвавшейся квартиры в Верхнем Уфалее изъяли оружие, порох и газовые баллоны

© Служба новостей «URA.RU»
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Гильзы от ружья. Челябинск, оружие, гильзы
В квартире обнаружили сразу несколько вещей, которые могли привести к взрыву и возгоранию Фото:

В квартире в Верхнем Уфалее Челябинской области, где произошел взрыв, в ходе осмотра нашли оружие, порох и газовые баллоны. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, не исключена версия, что именно утечка газа из баллонов могла привести к ЧП.

«После ликвидации возгорания на месте был проведен осмотр. При нем в квартире обнаружили охотничье ружье, патроны к нему, порох и газовые баллоны для портативных горелок. Не исключено, что именно их детонация могла привести к ЧП», — рассказал источник агентства.

Оружие принадлежало военному, проживавшему в квартире. Пока точно не известно, имелось ли у него разрешение на его хранение и использование. Сейчас мужчина находится в больнице. Взрывом ему оторвало кисть.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС по Челябинской области. Там сообщили, что точная причина инцидента пока устанавливается. Специалисты продолжают работу.

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В квартире в Верхнем Уфалее Челябинской области, где произошел взрыв, в ходе осмотра нашли оружие, порох и газовые баллоны. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, не исключена версия, что именно утечка газа из баллонов могла привести к ЧП. «После ликвидации возгорания на месте был проведен осмотр. При нем в квартире обнаружили охотничье ружье, патроны к нему, порох и газовые баллоны для портативных горелок. Не исключено, что именно их детонация могла привести к ЧП», — рассказал источник агентства. Оружие принадлежало военному, проживавшему в квартире. Пока точно не известно, имелось ли у него разрешение на его хранение и использование. Сейчас мужчина находится в больнице. Взрывом ему оторвало кисть. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС по Челябинской области. Там сообщили, что точная причина инцидента пока устанавливается. Специалисты продолжают работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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