Из взорвавшейся квартиры в Верхнем Уфалее изъяли оружие, порох и газовые баллоны

21 декабря 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

В квартире обнаружили сразу несколько вещей, которые могли привести к взрыву и возгоранию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В квартире в Верхнем Уфалее Челябинской области, где произошел взрыв, в ходе осмотра нашли оружие, порох и газовые баллоны. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, не исключена версия, что именно утечка газа из баллонов могла привести к ЧП. «После ликвидации возгорания на месте был проведен осмотр. При нем в квартире обнаружили охотничье ружье, патроны к нему, порох и газовые баллоны для портативных горелок. Не исключено, что именно их детонация могла привести к ЧП», — рассказал источник агентства. Оружие принадлежало военному, проживавшему в квартире. Пока точно не известно, имелось ли у него разрешение на его хранение и использование. Сейчас мужчина находится в больнице. Взрывом ему оторвало кисть. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС по Челябинской области. Там сообщили, что точная причина инцидента пока устанавливается. Специалисты продолжают работу.

В квартире в Верхнем Уфалее Челябинской области, где произошел взрыв, в ходе осмотра нашли оружие, порох и газовые баллоны. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, не исключена версия, что именно утечка газа из баллонов могла привести к ЧП. «После ликвидации возгорания на месте был проведен осмотр. При нем в квартире обнаружили охотничье ружье, патроны к нему, порох и газовые баллоны для портативных горелок. Не исключено, что именно их детонация могла привести к ЧП», — рассказал источник агентства. Оружие принадлежало военному, проживавшему в квартире. Пока точно не известно, имелось ли у него разрешение на его хранение и использование. Сейчас мужчина находится в больнице. Взрывом ему оторвало кисть. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС по Челябинской области. Там сообщили, что точная причина инцидента пока устанавливается. Специалисты продолжают работу.