Директор «Олимпийской Ребячки»: дети из лагеря уезжали здоровыми

21 декабря 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Известно, что в лагере работают санитарные и оперативные службы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции Дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер с инфекцией, уезжали из тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка» здоровыми. Об этом сообщила руководитель филиала учреждения Елена Шептун. Ранее сообщалось, что с поезда сняли более 100 детей из-за вспышки гриппа. «Организованная группа детей из ЛНР выехала из оздоровительного лагеря „Олимпийская Ребячка“ (Тюменская область) 19 декабря в 9:30 утра. В течение смены медицинским персоналом три раза в день проводилась термометрия. Перед отправкой вся группа прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой не было», — приводит слова Шептун инфоцентр регионального правительства. Сейчас в лагере работают санитарные и оперативные службы. Проводится эпидемиологическое расследование. Ранее URA.RU писало, что с поезда Тюмень — Адлер сняли 125 детей из-за вспышки инфекции. Выяснилось, что школьники, приехавшие в тюменский лагерь из ЛНР, заболели гриппом А. Одна из девочек скончалась. Возбуждено уголовное дело.

Дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер с инфекцией, уезжали из тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка» здоровыми. Об этом сообщила руководитель филиала учреждения Елена Шептун. Ранее сообщалось, что с поезда сняли более 100 детей из-за вспышки гриппа. «Организованная группа детей из ЛНР выехала из оздоровительного лагеря „Олимпийская Ребячка“ (Тюменская область) 19 декабря в 9:30 утра. В течение смены медицинским персоналом три раза в день проводилась термометрия. Перед отправкой вся группа прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой не было», — приводит слова Шептун инфоцентр регионального правительства. Сейчас в лагере работают санитарные и оперативные службы. Проводится эпидемиологическое расследование. Ранее URA.RU писало, что с поезда Тюмень — Адлер сняли 125 детей из-за вспышки инфекции. Выяснилось, что школьники, приехавшие в тюменский лагерь из ЛНР, заболели гриппом А. Одна из девочек скончалась. Возбуждено уголовное дело.