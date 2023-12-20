20 декабря 2023

Директор «Олимпийской Ребячки»: дети из лагеря уезжали здоровыми

© Служба новостей «URA.RU»
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Известно, что в лагере работают санитарные и оперативные службы Фото:
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Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции

Дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер с инфекцией, уезжали из тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка» здоровыми. Об этом сообщила руководитель филиала учреждения Елена Шептун. Ранее сообщалось, что с поезда сняли более 100 детей из-за вспышки гриппа.

«Организованная группа детей из ЛНР выехала из оздоровительного лагеря „Олимпийская Ребячка“ (Тюменская область) 19 декабря в 9:30 утра. В течение смены медицинским персоналом три раза в день проводилась термометрия. Перед отправкой вся группа прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой не было», — приводит слова Шептун инфоцентр регионального правительства.

Сейчас в лагере работают санитарные и оперативные службы. Проводится эпидемиологическое расследование.

Ранее URA.RU писало, что с поезда Тюмень — Адлер сняли 125 детей из-за вспышки инфекции. Выяснилось, что школьники, приехавшие в тюменский лагерь из ЛНР, заболели гриппом А. Одна из девочек скончалась. Возбуждено уголовное дело.

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Дети, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер с инфекцией, уезжали из тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка» здоровыми. Об этом сообщила руководитель филиала учреждения Елена Шептун. Ранее сообщалось, что с поезда сняли более 100 детей из-за вспышки гриппа. «Организованная группа детей из ЛНР выехала из оздоровительного лагеря „Олимпийская Ребячка“ (Тюменская область) 19 декабря в 9:30 утра. В течение смены медицинским персоналом три раза в день проводилась термометрия. Перед отправкой вся группа прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой не было», — приводит слова Шептун инфоцентр регионального правительства. Сейчас в лагере работают санитарные и оперативные службы. Проводится эпидемиологическое расследование. Ранее URA.RU писало, что с поезда Тюмень — Адлер сняли 125 детей из-за вспышки инфекции. Выяснилось, что школьники, приехавшие в тюменский лагерь из ЛНР, заболели гриппом А. Одна из девочек скончалась. Возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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