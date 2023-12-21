Прокуратура завела уголовное дело из-за гибели девочки в поезде Тюмень — Адлер

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Прокуратура будет искать виновных в смерти 12-летней девочки Фото:
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Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции

Прокуратура завела уголовное дело о причинении смерти из-за халатности девочке, следовавшей на поезде Тюмень — Адлер. Ранее сообщалось, что более 30 детей были госпитализированы. В поезде случилась вспышка свиного гриппа среди детской группы. Подробнее — в материале URA.RU.

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Прокуратура завела уголовное дело о причинении смерти из-за халатности девочке, следовавшей на поезде Тюмень — Адлер. Ранее сообщалось, что более 30 детей были госпитализированы. В поезде случилась вспышка свиного гриппа среди детской группы. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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