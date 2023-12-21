Прокуратура завела уголовное дело из-за гибели девочки в поезде Тюмень — Адлер

21 декабря 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Прокуратура будет искать виновных в смерти 12-летней девочки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции Прокуратура завела уголовное дело о причинении смерти из-за халатности девочке, следовавшей на поезде Тюмень — Адлер. Ранее сообщалось, что более 30 детей были госпитализированы. В поезде случилась вспышка свиного гриппа среди детской группы. Подробнее — в материале URA.RU.

Прокуратура завела уголовное дело о причинении смерти из-за халатности девочке, следовавшей на поезде Тюмень — Адлер. Ранее сообщалось, что более 30 детей были госпитализированы. В поезде случилась вспышка свиного гриппа среди детской группы. Подробнее — в материале URA.RU.