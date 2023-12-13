Дело о покусанной девочке в Новом Уренгое дошло до Бастрыкина

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении бродячих собак на ребенка в ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.
«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собак на несовершеннолетнюю в ЯНАО. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР Андрею Егорову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ в официальном telegram-канале.
Следователи Ямала начали расследование уголовного дела по признакам преступления «Халатность», возбужденного после нападения бродячих собак на девочку в Новом Уренгое. Происшествие произошло 13 декабря. Мэр газовой столицы Андрей Воронов навестил девочку в больнице и сообщил о ее состоянии здоровья. Прокуратура округа взяла на контроль восстановление прав пострадавшей третьеклассницы.
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