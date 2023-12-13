Дело о покусанной девочке в Новом Уренгое дошло до Бастрыкина

Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о нападении собак на девочку в ЯНАО

14 декабря 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад о нападении собак в Новом Уренгое Фото: Следственный комитет РФ Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении бродячих собак на ребенка в ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собак на несовершеннолетнюю в ЯНАО. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР Андрею Егорову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ в официальном telegram-канале. Следователи Ямала начали расследование уголовного дела по признакам преступления «Халатность», возбужденного после нападения бродячих собак на девочку в Новом Уренгое. Происшествие произошло 13 декабря. Мэр газовой столицы Андрей Воронов навестил девочку в больнице и сообщил о ее состоянии здоровья. Прокуратура округа взяла на контроль восстановление прав пострадавшей третьеклассницы.

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении бродячих собак на ребенка в ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собак на несовершеннолетнюю в ЯНАО. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР Андрею Егорову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ в официальном telegram-канале. Следователи Ямала начали расследование уголовного дела по признакам преступления «Халатность», возбужденного после нападения бродячих собак на девочку в Новом Уренгое. Происшествие произошло 13 декабря. Мэр газовой столицы Андрей Воронов навестил девочку в больнице и сообщил о ее состоянии здоровья. Прокуратура округа взяла на контроль восстановление прав пострадавшей третьеклассницы.