13 декабря 2023

Дело о покусанной девочке в Новом Уренгое дошло до Бастрыкина

Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о нападении собак на девочку в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин потребовал доклад о нападении собак в Новом Уренгое Фото:

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении бродячих собак на ребенка в ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собак на несовершеннолетнюю в ЯНАО. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР Андрею Егорову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ в официальном telegram-канале.

Следователи Ямала начали расследование уголовного дела по признакам преступления «Халатность», возбужденного после нападения бродячих собак на девочку в Новом Уренгое. Происшествие произошло 13 декабря. Мэр газовой столицы Андрей Воронов навестил девочку в больнице и сообщил о ее состоянии здоровья. Прокуратура округа взяла на контроль восстановление прав пострадавшей третьеклассницы.

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Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении бродячих собак на ребенка в ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собак на несовершеннолетнюю в ЯНАО. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР Андрею Егорову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ в официальном telegram-канале. Следователи Ямала начали расследование уголовного дела по признакам преступления «Халатность», возбужденного после нападения бродячих собак на девочку в Новом Уренгое. Происшествие произошло 13 декабря. Мэр газовой столицы Андрей Воронов навестил девочку в больнице и сообщил о ее состоянии здоровья. Прокуратура округа взяла на контроль восстановление прав пострадавшей третьеклассницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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