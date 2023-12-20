Сын теневого мэра Перми выпустил трек «Слово пацана» с фразой Путина

21 декабря 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Новый трек записан совместно с рэп-исполнителем «ОсобоАккуратный» Фото: Илья Московец © URA.RU Александр Плотников, сын депутата гордумы Перми Владимира Плотникова (его еще называют теневым мэром), записал песню, отсылающую к популярному российскому сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». В треке есть фраза, произнесенная голосом президента РФ Владимира Путина. Аудиозапись ее автор выложил в своей группе Plotnikov в соцсети «ВКонтакте». «В группе Александра Плотникова почти 3,5 тысячи подписчиков. В аудиозаписях группы шесть песен. В тексте нового, седьмого трека, есть явные отсылки к сериалу „Слово пацана“. Еще в треке есть голос, похожий на Владимира Путина, он говорит: „Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу — если драка неизбежна, бить надо первым“. Такую фразу президент произносил в 2015 году, говоря о военной операции в Сирии», — сообщило 59.RU. Издание уточняет, что новый трек записан совместно с рэп-исполнителем «ОсобоАккуратный». В его сообществе в соцсети «ВКонтакте» 17 тысяч подписчиков. Александр Плотников является сыном одного из самых влиятельных депутатов гордумы Владимира Плотникова. Плотникова-старшего в политтусовке называют теневым мэром Перми.

Александр Плотников, сын депутата гордумы Перми Владимира Плотникова (его еще называют теневым мэром), записал песню, отсылающую к популярному российскому сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». В треке есть фраза, произнесенная голосом президента РФ Владимира Путина. Аудиозапись ее автор выложил в своей группе Plotnikov в соцсети «ВКонтакте». «В группе Александра Плотникова почти 3,5 тысячи подписчиков. В аудиозаписях группы шесть песен. В тексте нового, седьмого трека, есть явные отсылки к сериалу „Слово пацана“. Еще в треке есть голос, похожий на Владимира Путина, он говорит: „Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу — если драка неизбежна, бить надо первым“. Такую фразу президент произносил в 2015 году, говоря о военной операции в Сирии», — сообщило 59.RU. Издание уточняет, что новый трек записан совместно с рэп-исполнителем «ОсобоАккуратный». В его сообществе в соцсети «ВКонтакте» 17 тысяч подписчиков. Александр Плотников является сыном одного из самых влиятельных депутатов гордумы Владимира Плотникова. Плотникова-старшего в политтусовке называют теневым мэром Перми.