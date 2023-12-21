ЧП с погибшим в поезде ребенком обернется для лагеря уголовными делами

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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, следственный комитет, силовики, полиция, машина следственного комитета
Следователи проверят руководство лагеря после инцидента со вспышкой гриппа Фото:
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Детей, ехавших с отдыха, сняли с поезда из-за вспышки инфекции

Следователи проведут проверку в отношении директора тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка», где отдыхали снятые с поезда Тюмень — Адлер дети из ЛНР. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов. По словам инсайдера, ЧП может вылиться сразу в несколько уголовных дел.

«Как показывает практика, после проверки „Олимпийской Ребячки“ прокуратура может не ограничиться одним уголовным делом. К статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, может прибавиться статья за халатность. И пострадает, вероятно, директор лагеря», — сообщил инсайдер.

Агентство URA.RU направило запрос в СУ СК РФ по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что с поезда Тюмень — Адлер сняли 125 детей из-за вспышки свиного гриппа. Одна из школьниц потеряла сознание и скончалась. Известно, что дети возвращались с отдыха в лагере «Олимпийская Ребячка». По словам руководства учреждения, школьники уезжали здоровыми. В лагере проводится служебная проверка, а также эпидемиологическое обследование. Возбуждено уголовное дело.

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Следователи проведут проверку в отношении директора тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка», где отдыхали снятые с поезда Тюмень — Адлер дети из ЛНР. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов. По словам инсайдера, ЧП может вылиться сразу в несколько уголовных дел. «Как показывает практика, после проверки „Олимпийской Ребячки“ прокуратура может не ограничиться одним уголовным делом. К статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, может прибавиться статья за халатность. И пострадает, вероятно, директор лагеря», — сообщил инсайдер. Агентство URA.RU направило запрос в СУ СК РФ по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что с поезда Тюмень — Адлер сняли 125 детей из-за вспышки свиного гриппа. Одна из школьниц потеряла сознание и скончалась. Известно, что дети возвращались с отдыха в лагере «Олимпийская Ребячка». По словам руководства учреждения, школьники уезжали здоровыми. В лагере проводится служебная проверка, а также эпидемиологическое обследование. Возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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