ЧП с погибшим в поезде ребенком обернется для лагеря уголовными делами

Следователи проверят руководство лагеря после инцидента со вспышкой гриппа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следователи проведут проверку в отношении директора тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка», где отдыхали снятые с поезда Тюмень — Адлер дети из ЛНР. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов. По словам инсайдера, ЧП может вылиться сразу в несколько уголовных дел.

«Как показывает практика, после проверки „Олимпийской Ребячки“ прокуратура может не ограничиться одним уголовным делом. К статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, может прибавиться статья за халатность. И пострадает, вероятно, директор лагеря», — сообщил инсайдер.

Агентство URA.RU направило запрос в СУ СК РФ по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что с поезда Тюмень — Адлер сняли 125 детей из-за вспышки свиного гриппа. Одна из школьниц потеряла сознание и скончалась. Известно, что дети возвращались с отдыха в лагере «Олимпийская Ребячка». По словам руководства учреждения, школьники уезжали здоровыми. В лагере проводится служебная проверка, а также эпидемиологическое обследование. Возбуждено уголовное дело.