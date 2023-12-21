Армия и оружие Герасимов озвучил главную цель России на СВО в 2023 году Герасимов: российские войска отражали наступление ВСУ в 2023 году 21 декабря 2023 в 15:13 Размер текста - 17 + ВС РФ отражали контрнаступление ВСУ в 2023 году, подчеркнул Валерий Герасимов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 2023 году основной задачей, которая стояла перед российскими войсками, — отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник Генштаба РФ, первый замминистра обороны, генерал армии Валерий Герасимов. «В этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ», — пояснил Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе. Начальник Генштаба также отметил, что основной костяк украинской армии состоит из бригад, оснащенных западным вооружением. По словам Герасимова, за полгода Украина потеряла свыше 160 тысяч бойцов на всех направлениях. С начала СВО Киев потерял более 383 тысяч своих солдат, подчеркивал министр обороны РФ Сергей Шойгу. В 2023 году основной задачей, которая стояла перед российскими войсками, — отражение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник Генштаба РФ, первый замминистра обороны, генерал армии Валерий Герасимов. «В этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ», — пояснил Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе. Начальник Генштаба также отметил, что основной костяк украинской армии состоит из бригад, оснащенных западным вооружением. По словам Герасимова, за полгода Украина потеряла свыше 160 тысяч бойцов на всех направлениях. С начала СВО Киев потерял более 383 тысяч своих солдат, подчеркивал министр обороны РФ Сергей Шойгу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям