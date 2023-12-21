В мире Европа ЕС отправил Киеву остатки согласованных денег Урсула фон дер Ляйен: ЕС направил Украине последние 1,5 млрд евро за 2023 год 21 декабря 2023 в 15:46 Размер текста - 17 + Евросоюз направил Украине 1,5 миллиарда евро Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Евросоюз направил Украине транш помощи на сумму в 1,5 миллиарда евро. Это последняя часть из ранее обещанных Киеву 18 миллиардов евро. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Сегодня мы выделяем Украине последние 1,5 миллиарда евро из нашего пакета поддержки на 2023 год в размере 18 миллиардов евро», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводятся в telegram-канал Еврокомиссии. Она добавила, что Еврокомиссия продолжит искать способы продолжения поддержки Киева. В октябре члены Европарламента признались, что поддержка Украины привела к истощению бюджета Евросоюза. Там отметили, что теперь ЕС нужно искать дополнительные средства, истощая собственные резервы. Евросоюз направил Украине транш помощи на сумму в 1,5 миллиарда евро. Это последняя часть из ранее обещанных Киеву 18 миллиардов евро. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Сегодня мы выделяем Украине последние 1,5 миллиарда евро из нашего пакета поддержки на 2023 год в размере 18 миллиардов евро», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводятся в telegram-канал Еврокомиссии. Она добавила, что Еврокомиссия продолжит искать способы продолжения поддержки Киева. В октябре члены Европарламента признались, что поддержка Украины привела к истощению бюджета Евросоюза. Там отметили, что теперь ЕС нужно искать дополнительные средства, истощая собственные резервы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям