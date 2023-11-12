В Киеве заподозрили Урсулу фон дер Ляйен во лжи из-за вступления в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обманывает население Украины, когда речь заходит о скором вступлении в Евросоюз. С таким заявлением выступил бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.
«А не обманывает ли нас [фон дер Ляйен]? Где реальная резолюция с реальной датой (о вступлении Украины в ЕС — прим. URA.RU)?» — сказал Святослав Пискун в интервью на youtube-канале «Александр Шелест» (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в список экстремистов и террористов).
Ранее премьер-министра Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина еще не готова вступить в Евросоюз. Немецкие журналисты отмечали, что присоединение Киева к ЕС разрушит экономику европейских стран. Корреспонденты телеканала ZDF указывали, что Украина уже выполнила 90% условий для присоединения к союзу. Но сам процесс не будет быстрым. Фон дер Ляйен прибыла в Киев с официальным визитом 4 ноября. В Киеве отмечали, что это «позитивный сигнал» о вступлении Украины в Евросоюз, передает «Национальная служба новостей».
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