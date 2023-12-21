Двухмесячная девочка умерла от отравления грудным молоком матери

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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, младенец, кувез, ножка
В крови погибшей найден наркотик метадон Фото:

Двухмесячная девочка в Санкт-Петербурге скончалась, отравившись грудным молоком. По предварительным данным, в нем был обнаружен наркотик метадон.

«В крови, стенке желудка, печени и почке погибшей девочки были следы метадона. По мнению экспертов, наркотик мог попасть в организм девочки через грудное молоко», — пишет издание Baza.

Инцидент произошел ночью. Отец девочки заметил, что она не дышит, разбудил мать и вызывал скорую. Изначально медики думали, что новорожденная скончалась из-за синдрома внезапной детской смерти. По данным Baza, семья состоит на учете как неблагополучная. Shot уточняет, что родители ребенка не работали, а отец имеет шесть судимостей: за мошенничество, кражу и наркотики. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Двухмесячная девочка в Санкт-Петербурге скончалась, отравившись грудным молоком. По предварительным данным, в нем был обнаружен наркотик метадон. «В крови, стенке желудка, печени и почке погибшей девочки были следы метадона. По мнению экспертов, наркотик мог попасть в организм девочки через грудное молоко», — пишет издание Baza. Инцидент произошел ночью. Отец девочки заметил, что она не дышит, разбудил мать и вызывал скорую. Изначально медики думали, что новорожденная скончалась из-за синдрома внезапной детской смерти. По данным Baza, семья состоит на учете как неблагополучная. Shot уточняет, что родители ребенка не работали, а отец имеет шесть судимостей: за мошенничество, кражу и наркотики. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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