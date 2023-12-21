Происшествия Криминал Двухмесячная девочка умерла от отравления грудным молоком матери 21 декабря 2023 в 15:47 Размер текста - 17 + В крови погибшей найден наркотик метадон Фото: Илья Московец © URA.RU Двухмесячная девочка в Санкт-Петербурге скончалась, отравившись грудным молоком. По предварительным данным, в нем был обнаружен наркотик метадон. «В крови, стенке желудка, печени и почке погибшей девочки были следы метадона. По мнению экспертов, наркотик мог попасть в организм девочки через грудное молоко», — пишет издание Baza. Инцидент произошел ночью. Отец девочки заметил, что она не дышит, разбудил мать и вызывал скорую. Изначально медики думали, что новорожденная скончалась из-за синдрома внезапной детской смерти. По данным Baza, семья состоит на учете как неблагополучная. Shot уточняет, что родители ребенка не работали, а отец имеет шесть судимостей: за мошенничество, кражу и наркотики. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Двухмесячная девочка в Санкт-Петербурге скончалась, отравившись грудным молоком. По предварительным данным, в нем был обнаружен наркотик метадон. «В крови, стенке желудка, печени и почке погибшей девочки были следы метадона. По мнению экспертов, наркотик мог попасть в организм девочки через грудное молоко», — пишет издание Baza. Инцидент произошел ночью. Отец девочки заметил, что она не дышит, разбудил мать и вызывал скорую. Изначально медики думали, что новорожденная скончалась из-за синдрома внезапной детской смерти. По данным Baza, семья состоит на учете как неблагополучная. Shot уточняет, что родители ребенка не работали, а отец имеет шесть судимостей: за мошенничество, кражу и наркотики. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям