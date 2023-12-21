Ребенок, упавший с потолка в Тобольске, в тяжелом состоянии в реанимации

В Тобольске ребенок попал в реанимацию после ЧП на новогоднем утреннике

Состояние ребенка оценивают как тяжелое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мальчик, провалившийся сквозь потолок зала в тобольском ДК «Синтез» во время новогоднего утренника, находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения. На месте ЧП работают следователи.

«Вызов поступил в 12:33, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 12:39. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в Областную больницу №3. В настоящее время получает помощь в отделении реанимации. Состояние тяжелое», — рассказали в депздраве.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области URA.RU сообщили, что на месте ЧП работают следователи. Силовики проводят проверку, опрашивают свидетелей и осматривают место происшествия.

Как ранее писало агентство, 21 декабря во время утренника в тобольском ДК «Синтез» один из детей остался без внимания мамы, забрался на технический этаж и провалился сквозь пол. Мальчик рухнул в зал, где проходил праздник для детей-инвалидов.