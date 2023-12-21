Ребенок, упавший с потолка в Тобольске, в тяжелом состоянии в реанимации

В Тобольске ребенок попал в реанимацию после ЧП на новогоднем утреннике
© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Челябинск, минздрав, реанимация, медицина, врач, медик, скорая помошь
Состояние ребенка оценивают как тяжелое Фото:

Мальчик, провалившийся сквозь потолок зала в тобольском ДК «Синтез» во время новогоднего утренника, находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения. На месте ЧП работают следователи.

«Вызов поступил в 12:33, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 12:39. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в Областную больницу №3. В настоящее время получает помощь в отделении реанимации. Состояние тяжелое», — рассказали в депздраве.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области URA.RU сообщили, что на месте ЧП работают следователи. Силовики проводят проверку, опрашивают свидетелей и осматривают место происшествия.

Как ранее писало агентство, 21 декабря во время утренника в тобольском ДК «Синтез» один из детей остался без внимания мамы, забрался на технический этаж и провалился сквозь пол. Мальчик рухнул в зал, где проходил праздник для детей-инвалидов.

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Мальчик, провалившийся сквозь потолок зала в тобольском ДК «Синтез» во время новогоднего утренника, находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения. На месте ЧП работают следователи. «Вызов поступил в 12:33, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 12:39. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в Областную больницу №3. В настоящее время получает помощь в отделении реанимации. Состояние тяжелое», — рассказали в депздраве. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области URA.RU сообщили, что на месте ЧП работают следователи. Силовики проводят проверку, опрашивают свидетелей и осматривают место происшествия. Как ранее писало агентство, 21 декабря во время утренника в тобольском ДК «Синтез» один из детей остался без внимания мамы, забрался на технический этаж и провалился сквозь пол. Мальчик рухнул в зал, где проходил праздник для детей-инвалидов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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