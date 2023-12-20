20 декабря 2023

Гендиректор «Курганстальмоста» Парышев принял участие в открытии автодороги «Москва — Казань»

«Курганстальмост» поставил более 60% металлоконструкций для автодороги М-12
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , парышев дмитрий
Парышев принял участие в открытии магистрали М-12 «Москва-Казань» Фото:

Генеральный директор завода «Курганстальмост» Дмитрий Парышев поучаствовал в торжественном открытии скоростной автодороги М-12 «Москва-Казань». Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». В прямом эфире президент РФ Владимир Путин дал старт автомобильному ходу на объекте.

«Генеральный директор ЗАО „Курганстальмост“ Дмитрий Парышев принял участие в торжественной церемонии открытия скоростной автодороги М-12 „Москва-Казань“. Наше предприятие поставило на строительство М-12 более 60 процентов металлоконструкций всех объектов автодороги», — сообщает пресс-служба завода.

Новая автострада М-12 «Восток», пролегающая через пять регионов, позволит сократить время в пути от Москвы до Казани с 12 до 6,5 часа. В следующем году магистраль планируют продлить до Екатеринбурга, а в 2025 году — до Тюмени. Президент Путин назвал открытие автодороги, которую построили в течение трех лет, «отличным примером и ориентиром на будущее».

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Генеральный директор завода «Курганстальмост» Дмитрий Парышев поучаствовал в торжественном открытии скоростной автодороги М-12 «Москва-Казань». Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». В прямом эфире президент РФ Владимир Путин дал старт автомобильному ходу на объекте. «Генеральный директор ЗАО „Курганстальмост“ Дмитрий Парышев принял участие в торжественной церемонии открытия скоростной автодороги М-12 „Москва-Казань“. Наше предприятие поставило на строительство М-12 более 60 процентов металлоконструкций всех объектов автодороги», — сообщает пресс-служба завода. Новая автострада М-12 «Восток», пролегающая через пять регионов, позволит сократить время в пути от Москвы до Казани с 12 до 6,5 часа. В следующем году магистраль планируют продлить до Екатеринбурга, а в 2025 году — до Тюмени. Президент Путин назвал открытие автодороги, которую построили в течение трех лет, «отличным примером и ориентиром на будущее».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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