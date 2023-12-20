Гендиректор «Курганстальмоста» Парышев принял участие в открытии автодороги «Москва — Казань»

Генеральный директор завода «Курганстальмост» Дмитрий Парышев поучаствовал в торжественном открытии скоростной автодороги М-12 «Москва-Казань». Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». В прямом эфире президент РФ Владимир Путин дал старт автомобильному ходу на объекте.
«Генеральный директор ЗАО „Курганстальмост“ Дмитрий Парышев принял участие в торжественной церемонии открытия скоростной автодороги М-12 „Москва-Казань“. Наше предприятие поставило на строительство М-12 более 60 процентов металлоконструкций всех объектов автодороги», — сообщает пресс-служба завода.
Новая автострада М-12 «Восток», пролегающая через пять регионов, позволит сократить время в пути от Москвы до Казани с 12 до 6,5 часа. В следующем году магистраль планируют продлить до Екатеринбурга, а в 2025 году — до Тюмени. Президент Путин назвал открытие автодороги, которую построили в течение трех лет, «отличным примером и ориентиром на будущее».
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