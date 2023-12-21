Путин открыл участок трассы М-12, которая соединит Екатеринбург с Москвой

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимир Путин дал старт автомобильному ходу по участку М-12 от Москвы до Казани Фото:

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл автомобильную дорогу М-12 «Восток» от Москвы до Казани (Татарстан). Она пролегает через пять регионов, а к 2024 году ее продлят до Екатеринбурга. Трансляцию с церемонии открытия ведет telegram-канал Кремля.

«За такой срок — а это всего три года — инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались. Это отличный пример, хороший ориентир на будущее, еще одно доказательство того, что мы можем и готовы строить качественнее, быстрее и больше <…> Хочу пожелать всем водителям получить удовольствие от этой трассы», — отметил Путин на открытии.

Протяженность участка трассы М-12 от Москвы до Казани составила 810 километров, а время в пути сократилось с 12 часов до 6,5. В апреле 2021 года Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 от Казани до Екатеринбурга. Новая магистраль будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обошлось в 260 млрд рублей. На территории Свердловской области трасса М-12 вольется в Пермский тракт, который сейчас усиленно ремонтируют.

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл автомобильную дорогу М-12 «Восток» от Москвы до Казани (Татарстан). Она пролегает через пять регионов, а к 2024 году ее продлят до Екатеринбурга. Трансляцию с церемонии открытия ведет telegram-канал Кремля. «За такой срок — а это всего три года — инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались. Это отличный пример, хороший ориентир на будущее, еще одно доказательство того, что мы можем и готовы строить качественнее, быстрее и больше <…> Хочу пожелать всем водителям получить удовольствие от этой трассы», — отметил Путин на открытии. Протяженность участка трассы М-12 от Москвы до Казани составила 810 километров, а время в пути сократилось с 12 часов до 6,5. В апреле 2021 года Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 от Казани до Екатеринбурга. Новая магистраль будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обошлось в 260 млрд рублей. На территории Свердловской области трасса М-12 вольется в Пермский тракт, который сейчас усиленно ремонтируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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