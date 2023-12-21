Путин открыл участок трассы М-12, которая соединит Екатеринбург с Москвой

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл автомобильную дорогу М-12 «Восток» от Москвы до Казани (Татарстан). Она пролегает через пять регионов, а к 2024 году ее продлят до Екатеринбурга. Трансляцию с церемонии открытия ведет telegram-канал Кремля.
«За такой срок — а это всего три года — инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались. Это отличный пример, хороший ориентир на будущее, еще одно доказательство того, что мы можем и готовы строить качественнее, быстрее и больше <…> Хочу пожелать всем водителям получить удовольствие от этой трассы», — отметил Путин на открытии.
Протяженность участка трассы М-12 от Москвы до Казани составила 810 километров, а время в пути сократилось с 12 часов до 6,5. В апреле 2021 года Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 от Казани до Екатеринбурга. Новая магистраль будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обошлось в 260 млрд рублей. На территории Свердловской области трасса М-12 вольется в Пермский тракт, который сейчас усиленно ремонтируют.
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