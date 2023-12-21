Свердловские медики раскрыли состояние младенца, которого нашли в сугробе

Состояние малыша стабильное
Состояние младенца, которого нашли в сугробе в ночь на 15 декабря в Екатеринбурге, сейчас стабильное. Такой информацией поделились в пресс-службе минздрава по Свердловской области.
«Ребенок переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Состояние малыша стабильное. Ест самостоятельно», — написано в сообщении.
В одной из квартир дома на Краснофлотцев в ночь на 15 декабря 20-летняя девушка родила сына. После этого она положила младенца в полимерный пакет и выкинула на улицу. Малыша спас прохожий, который случайно заметил его в сугробе.
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