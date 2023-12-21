Свердловские медики раскрыли состояние младенца, которого нашли в сугробе

Выброшенный в окно новорожденный младенец в Екатеринбурге начал кушать
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, пупс, кукла младенца
Состояние малыша стабильное Фото:

Состояние младенца, которого нашли в сугробе в ночь на 15 декабря в Екатеринбурге, сейчас стабильное. Такой информацией поделились в пресс-службе минздрава по Свердловской области.

«Ребенок переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Состояние малыша стабильное. Ест самостоятельно», — написано в сообщении.

В одной из квартир дома на Краснофлотцев в ночь на 15 декабря 20-летняя девушка родила сына. После этого она положила младенца в полимерный пакет и выкинула на улицу. Малыша спас прохожий, который случайно заметил его в сугробе.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Состояние младенца, которого нашли в сугробе в ночь на 15 декабря в Екатеринбурге, сейчас стабильное. Такой информацией поделились в пресс-службе минздрава по Свердловской области. «Ребенок переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Состояние малыша стабильное. Ест самостоятельно», — написано в сообщении. В одной из квартир дома на Краснофлотцев в ночь на 15 декабря 20-летняя девушка родила сына. После этого она положила младенца в полимерный пакет и выкинула на улицу. Малыша спас прохожий, который случайно заметил его в сугробе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...