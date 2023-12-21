В Челябинской области стартовал сбор подписей за выдвижение Путина в президенты

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Послание федеральному собранию. Челябинск, путин в телевизоре
Сторонники Владимира Путина смогут поддержать его выдвижение уже в ближайшую пятницу Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Челябинской области стартовал сбор подписей за выдвижение действующего главы государства Владимира Путина на президентские выборы. Об этом сообщили 21 декабря URA.RU в региональном избирательном штабе.

«Штаб начнет работу 22 декабря. С начала следующей недели в 17 городах Челябинской области появятся пикеты волонтеров, которые будут собирать подписи в поддержку Путина. В основном они будут работать в крупных ТРК, где предполагается разместить 25 брендированных стоек», — рассказали агентству представители штаба.

Желающие поддержать участие Путина в выборах южноуральцы смогут сделать это в своих городах и районах. Всю необходимую информацию предоставит им региональный штаб.

Всего в области предполагается собрать 15-20 тысяч подписей. С учетом неизбежной выбраковки это с гарантией обеспечит выполнение определенной Южному Уралу нормы в 7,5 тысячи автографов.

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В Челябинской области стартовал сбор подписей за выдвижение действующего главы государства Владимира Путина на президентские выборы. Об этом сообщили 21 декабря URA.RU в региональном избирательном штабе. «Штаб начнет работу 22 декабря. С начала следующей недели в 17 городах Челябинской области появятся пикеты волонтеров, которые будут собирать подписи в поддержку Путина. В основном они будут работать в крупных ТРК, где предполагается разместить 25 брендированных стоек», — рассказали агентству представители штаба. Желающие поддержать участие Путина в выборах южноуральцы смогут сделать это в своих городах и районах. Всю необходимую информацию предоставит им региональный штаб. Всего в области предполагается собрать 15-20 тысяч подписей. С учетом неизбежной выбраковки это с гарантией обеспечит выполнение определенной Южному Уралу нормы в 7,5 тысячи автографов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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