В Челябинской области стартовал сбор подписей за выдвижение Путина в президенты

В Челябинской области стартовал сбор подписей за выдвижение действующего главы государства Владимира Путина на президентские выборы. Об этом сообщили 21 декабря URA.RU в региональном избирательном штабе.
«Штаб начнет работу 22 декабря. С начала следующей недели в 17 городах Челябинской области появятся пикеты волонтеров, которые будут собирать подписи в поддержку Путина. В основном они будут работать в крупных ТРК, где предполагается разместить 25 брендированных стоек», — рассказали агентству представители штаба.
Желающие поддержать участие Путина в выборах южноуральцы смогут сделать это в своих городах и районах. Всю необходимую информацию предоставит им региональный штаб.
Всего в области предполагается собрать 15-20 тысяч подписей. С учетом неизбежной выбраковки это с гарантией обеспечит выполнение определенной Южному Уралу нормы в 7,5 тысячи автографов.
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