В Челябинской области готовят кампанию по сбору подписей в поддержку Путина

30 ноября 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Для сбора подписей в поддержку Владимира Путина развернут целую сеть мобильных пунктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области откроют мобильные пункты для сбора подписей в поддержку президента РФ Владимира Путина, если он примет решение об участии в выборах как самовыдвиженец. Об этом сообщили источники URA.RU 30 ноября. «В регионе предполагается собрать не менее 7,5 тысячи подписей — но это установка свыше. С учетом реальных возможностей и выбраковки какого-то числа неправильно оформленных автографов планируется собрать не меньше 15-ти, а лучше 20 тысяч. Впрочем, и это еще не предел», — рассказал инсайдер. По его словам, мобильные пункты планируется развернуть по всей территории области, в местах больших скоплений людей. Реализовать кампанию должны волонтеры, а также активисты Народного фронта и «Единой России». С тем расчетом, чтобы после новогодних каникул отправить подписные листы в Москву. В правительстве области воздержались от комментариев. Первыми в поддержку возможного выдвижения Путина высказались работники челябинского радиозавода «Полет», приняв и отправив соответствующее обращение в полпредство, администрацию президента и Совет Федерации.

В Челябинской области откроют мобильные пункты для сбора подписей в поддержку президента РФ Владимира Путина, если он примет решение об участии в выборах как самовыдвиженец. Об этом сообщили источники URA.RU 30 ноября. «В регионе предполагается собрать не менее 7,5 тысячи подписей — но это установка свыше. С учетом реальных возможностей и выбраковки какого-то числа неправильно оформленных автографов планируется собрать не меньше 15-ти, а лучше 20 тысяч. Впрочем, и это еще не предел», — рассказал инсайдер. По его словам, мобильные пункты планируется развернуть по всей территории области, в местах больших скоплений людей. Реализовать кампанию должны волонтеры, а также активисты Народного фронта и «Единой России». С тем расчетом, чтобы после новогодних каникул отправить подписные листы в Москву. В правительстве области воздержались от комментариев. Первыми в поддержку возможного выдвижения Путина высказались работники челябинского радиозавода «Полет», приняв и отправив соответствующее обращение в полпредство, администрацию президента и Совет Федерации.