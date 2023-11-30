В Челябинской области готовят кампанию по сбору подписей в поддержку Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд помощи. Челябинск , флаг с путиным, все путем
Для сбора подписей в поддержку Владимира Путина развернут целую сеть мобильных пунктов Фото:

В Челябинской области откроют мобильные пункты для сбора подписей в поддержку президента РФ Владимира Путина, если он примет решение об участии в выборах как самовыдвиженец. Об этом сообщили источники URA.RU 30 ноября.

«В регионе предполагается собрать не менее 7,5 тысячи подписей — но это установка свыше. С учетом реальных возможностей и выбраковки какого-то числа неправильно оформленных автографов планируется собрать не меньше 15-ти, а лучше 20 тысяч. Впрочем, и это еще не предел», — рассказал инсайдер.

По его словам, мобильные пункты планируется развернуть по всей территории области, в местах больших скоплений людей. Реализовать кампанию должны волонтеры, а также активисты Народного фронта и «Единой России». С тем расчетом, чтобы после новогодних каникул отправить подписные листы в Москву.

В правительстве области воздержались от комментариев. Первыми в поддержку возможного выдвижения Путина высказались работники челябинского радиозавода «Полет», приняв и отправив соответствующее обращение в полпредство, администрацию президента и Совет Федерации.

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В Челябинской области откроют мобильные пункты для сбора подписей в поддержку президента РФ Владимира Путина, если он примет решение об участии в выборах как самовыдвиженец. Об этом сообщили источники URA.RU 30 ноября. «В регионе предполагается собрать не менее 7,5 тысячи подписей — но это установка свыше. С учетом реальных возможностей и выбраковки какого-то числа неправильно оформленных автографов планируется собрать не меньше 15-ти, а лучше 20 тысяч. Впрочем, и это еще не предел», — рассказал инсайдер. По его словам, мобильные пункты планируется развернуть по всей территории области, в местах больших скоплений людей. Реализовать кампанию должны волонтеры, а также активисты Народного фронта и «Единой России». С тем расчетом, чтобы после новогодних каникул отправить подписные листы в Москву. В правительстве области воздержались от комментариев. Первыми в поддержку возможного выдвижения Путина высказались работники челябинского радиозавода «Полет», приняв и отправив соответствующее обращение в полпредство, администрацию президента и Совет Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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