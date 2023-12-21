Министр раскритиковал организацию турнира, где погиб 14-летний свердловчанин

21 декабря 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Погибший боксер имел противопоказания для участия в боях. (Фото архив) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Погибший во время боя в Первоуральске 14-летний боксер имел противопоказания для участия в соревнованиях. Об этом заявил министр физической культуры и спорта Леонида Рапопорта. «Там и ребенок, оказывается, имел противопоказания, и судейской категории не было у судей, которые проводили эти соревнования. Медицинский работник не был укомплектован необходимым регламентом аптечек», — прокомментировал ситуацию telegram-каналу «Четвертый канал» Рапопорт.



Трагедия произошла 17 декабря в первоуральском центре развития детей и молодежи. Юный спортсмен участвовал в финальном поединке. Он пропустил несколько ударов и потерял сознание. Подростка увезли в больницу, но спасти не смогли. 21 декабря сотни свердловчан пришли проститься с погибшим боксером.

Погибший во время боя в Первоуральске 14-летний боксер имел противопоказания для участия в соревнованиях. Об этом заявил министр физической культуры и спорта Леонида Рапопорта. «Там и ребенок, оказывается, имел противопоказания, и судейской категории не было у судей, которые проводили эти соревнования. Медицинский работник не был укомплектован необходимым регламентом аптечек», — прокомментировал ситуацию telegram-каналу «Четвертый канал» Рапопорт. Трагедия произошла 17 декабря в первоуральском центре развития детей и молодежи. Юный спортсмен участвовал в финальном поединке. Он пропустил несколько ударов и потерял сознание. Подростка увезли в больницу, но спасти не смогли. 21 декабря сотни свердловчан пришли проститься с погибшим боксером.