Министр раскритиковал организацию турнира, где погиб 14-летний свердловчанин

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Турнир по боксу. Велес. Курган, бокс, боксерские перчатки, турнир по боксу
Погибший боксер имел противопоказания для участия в боях. (Фото архив) Фото:

Погибший во время боя в Первоуральске 14-летний боксер имел противопоказания для участия в соревнованиях. Об этом заявил министр физической культуры и спорта Леонида Рапопорта.

«Там и ребенок, оказывается, имел противопоказания, и судейской категории не было у судей, которые проводили эти соревнования. Медицинский работник не был укомплектован необходимым регламентом аптечек», — прокомментировал ситуацию telegram-каналу «Четвертый канал» Рапопорт.

Трагедия произошла 17 декабря в первоуральском центре развития детей и молодежи. Юный спортсмен участвовал в финальном поединке. Он пропустил несколько ударов и потерял сознание. Подростка увезли в больницу, но спасти не смогли. 21 декабря сотни свердловчан пришли проститься с погибшим боксером.

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Погибший во время боя в Первоуральске 14-летний боксер имел противопоказания для участия в соревнованиях. Об этом заявил министр физической культуры и спорта Леонида Рапопорта. «Там и ребенок, оказывается, имел противопоказания, и судейской категории не было у судей, которые проводили эти соревнования. Медицинский работник не был укомплектован необходимым регламентом аптечек», — прокомментировал ситуацию telegram-каналу «Четвертый канал» Рапопорт. Трагедия произошла 17 декабря в первоуральском центре развития детей и молодежи. Юный спортсмен участвовал в финальном поединке. Он пропустил несколько ударов и потерял сознание. Подростка увезли в больницу, но спасти не смогли. 21 декабря сотни свердловчан пришли проститься с погибшим боксером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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