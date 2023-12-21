Жители Екатеринбурга назвали зарплаты мечты

Самая высокая и желанная зарплата екатеринбуржцев оказалась 180 тысяч рублей

21 декабря 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Средняя желаемая зарплата по Екатеринбургу составила 133,8 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбуржцы из шести сфер деятельности рассказали, какую зарплату хотели бы получать. Самые высокие зарплатные ожидания оказались у банкиров и финансистов — 180 тысяч рублей, поделились исследованием с корреспондентом URA.RU аналитики сервиса «Работа.ру». «Наиболее высокие зарплатные ожидания в Екатеринбурге демонстрируют работники в банковской и финансовой отрасли — 180 тысяч рублей. Специалисты из ретейла и торговли хотели бы получать зарплату в размере 150 тысяч рублей. В сфере производства и агропрома хотят зарабатывать в среднем 143,3 тысячи рублей, а в отрасли строительства — 130 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Работники в области охраны и безопасности, а также в области транспорта и логистики хотели бы получать по 100 тысяч рублей. Средняя желаемая зарплата по Екатеринбургу составила около 133,8 тысяч рублей. Если брать Свердловскую область целиком, то средняя зарплата мечты у жителей региона составляет 153 тысячи рублей. Среди десяти регионов РФ свердловчане заняли шестое место по сумме желаемых заработных плат.

Екатеринбуржцы из шести сфер деятельности рассказали, какую зарплату хотели бы получать. Самые высокие зарплатные ожидания оказались у банкиров и финансистов — 180 тысяч рублей, поделились исследованием с корреспондентом URA.RU аналитики сервиса «Работа.ру». «Наиболее высокие зарплатные ожидания в Екатеринбурге демонстрируют работники в банковской и финансовой отрасли — 180 тысяч рублей. Специалисты из ретейла и торговли хотели бы получать зарплату в размере 150 тысяч рублей. В сфере производства и агропрома хотят зарабатывать в среднем 143,3 тысячи рублей, а в отрасли строительства — 130 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Работники в области охраны и безопасности, а также в области транспорта и логистики хотели бы получать по 100 тысяч рублей. Средняя желаемая зарплата по Екатеринбургу составила около 133,8 тысяч рублей. Если брать Свердловскую область целиком, то средняя зарплата мечты у жителей региона составляет 153 тысячи рублей. Среди десяти регионов РФ свердловчане заняли шестое место по сумме желаемых заработных плат.