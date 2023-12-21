Жители Екатеринбурга назвали зарплаты мечты

Самая высокая и желанная зарплата екатеринбуржцев оказалась 180 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги. Челябинск, калькулятор, деньги, бухгалтер
Средняя желаемая зарплата по Екатеринбургу составила 133,8 тысячи рублей Фото:

Екатеринбуржцы из шести сфер деятельности рассказали, какую зарплату хотели бы получать. Самые высокие зарплатные ожидания оказались у банкиров и финансистов — 180 тысяч рублей, поделились исследованием с корреспондентом URA.RU аналитики сервиса «Работа.ру».

«Наиболее высокие зарплатные ожидания в Екатеринбурге демонстрируют работники в банковской и финансовой отрасли — 180 тысяч рублей. Специалисты из ретейла и торговли хотели бы получать зарплату в размере 150 тысяч рублей. В сфере производства и агропрома хотят зарабатывать в среднем 143,3 тысячи рублей, а в отрасли строительства — 130 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Работники в области охраны и безопасности, а также в области транспорта и логистики хотели бы получать по 100 тысяч рублей. Средняя желаемая зарплата по Екатеринбургу составила около 133,8 тысяч рублей.

Если брать Свердловскую область целиком, то средняя зарплата мечты у жителей региона составляет 153 тысячи рублей. Среди десяти регионов РФ свердловчане заняли шестое место по сумме желаемых заработных плат.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржцы из шести сфер деятельности рассказали, какую зарплату хотели бы получать. Самые высокие зарплатные ожидания оказались у банкиров и финансистов — 180 тысяч рублей, поделились исследованием с корреспондентом URA.RU аналитики сервиса «Работа.ру». «Наиболее высокие зарплатные ожидания в Екатеринбурге демонстрируют работники в банковской и финансовой отрасли — 180 тысяч рублей. Специалисты из ретейла и торговли хотели бы получать зарплату в размере 150 тысяч рублей. В сфере производства и агропрома хотят зарабатывать в среднем 143,3 тысячи рублей, а в отрасли строительства — 130 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Работники в области охраны и безопасности, а также в области транспорта и логистики хотели бы получать по 100 тысяч рублей. Средняя желаемая зарплата по Екатеринбургу составила около 133,8 тысяч рублей. Если брать Свердловскую область целиком, то средняя зарплата мечты у жителей региона составляет 153 тысячи рублей. Среди десяти регионов РФ свердловчане заняли шестое место по сумме желаемых заработных плат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...