Жители Екатеринбурга назвали зарплаты мечты

Екатеринбуржцы из шести сфер деятельности рассказали, какую зарплату хотели бы получать. Самые высокие зарплатные ожидания оказались у банкиров и финансистов — 180 тысяч рублей, поделились исследованием с корреспондентом URA.RU аналитики сервиса «Работа.ру».
«Наиболее высокие зарплатные ожидания в Екатеринбурге демонстрируют работники в банковской и финансовой отрасли — 180 тысяч рублей. Специалисты из ретейла и торговли хотели бы получать зарплату в размере 150 тысяч рублей. В сфере производства и агропрома хотят зарабатывать в среднем 143,3 тысячи рублей, а в отрасли строительства — 130 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Работники в области охраны и безопасности, а также в области транспорта и логистики хотели бы получать по 100 тысяч рублей. Средняя желаемая зарплата по Екатеринбургу составила около 133,8 тысяч рублей.
Если брать Свердловскую область целиком, то средняя зарплата мечты у жителей региона составляет 153 тысячи рублей. Среди десяти регионов РФ свердловчане заняли шестое место по сумме желаемых заработных плат.
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