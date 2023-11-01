В Перми после обысков ФСБ арестован сотрудник транспортного предприятия мэрии

Руководитель автобусного парка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергей Семушев отправлен под арест на срок до 31 декабря. Меру пресечения для сотрудника предприятия мэрии Перми избрал Ленинский районный суд.
«Суд отправил в СИЗО Сергея Семушева до 31 декабря», — пишет «Ъ-Прикамье». Сам Семушев, а также его защитник на суде просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
Семушев, а также замдиректора МУП «Пермгорэлектротранс» Андрей Волосатых, были задержаны 1 ноября после обысков на транспортном предприятии, которые провели сотрудники регионального УФСБ. Силовиков могли заинтересовать данные о закупке запчастей для транспортных средств которые якобы приобретались по завышенным ценам у одной из компаний в Челябинске. В тот же день оперативные мероприятия проводились и в ряде других российских регионов.
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