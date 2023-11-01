01 ноября 2023

В Перми после обысков ФСБ арестован сотрудник транспортного предприятия мэрии

Суд арестовал руководителя автобусного парка МУП «Пермгорэлектротранс» Семушева
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Друговой. Пермь, суд, другова марина, ленинский районный суд
Суд избрал в отношении Сергея Семушева меру пресечения в виде заключения под стражу Фото:

Руководитель автобусного парка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергей Семушев отправлен под арест на срок до 31 декабря. Меру пресечения для сотрудника предприятия мэрии Перми избрал Ленинский районный суд.

«Суд отправил в СИЗО Сергея Семушева до 31 декабря», — пишет «Ъ-Прикамье». Сам Семушев, а также его защитник на суде просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Семушев, а также замдиректора МУП «Пермгорэлектротранс» Андрей Волосатых, были задержаны 1 ноября после обысков на транспортном предприятии, которые провели сотрудники регионального УФСБ. Силовиков могли заинтересовать данные о закупке запчастей для транспортных средств которые якобы приобретались по завышенным ценам у одной из компаний в Челябинске. В тот же день оперативные мероприятия проводились и в ряде других российских регионов.

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Руководитель автобусного парка МУП «Пермгорэлектротранс» Сергей Семушев отправлен под арест на срок до 31 декабря. Меру пресечения для сотрудника предприятия мэрии Перми избрал Ленинский районный суд. «Суд отправил в СИЗО Сергея Семушева до 31 декабря», — пишет «Ъ-Прикамье». Сам Семушев, а также его защитник на суде просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Семушев, а также замдиректора МУП «Пермгорэлектротранс» Андрей Волосатых, были задержаны 1 ноября после обысков на транспортном предприятии, которые провели сотрудники регионального УФСБ. Силовиков могли заинтересовать данные о закупке запчастей для транспортных средств которые якобы приобретались по завышенным ценам у одной из компаний в Челябинске. В тот же день оперативные мероприятия проводились и в ряде других российских регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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