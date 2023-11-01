Замначальника «Пермгорэлектротранса», задержанный за взятку, отправлен в СИЗО

Начальник финансово-экономической службы «Пермгорэлектротранса» Андрей Волостатых, задержанный 1 ноября после обысков на транспортном предприятии, водворен в СИЗО. Меру пресечения для Волосатых избрал Ленинский райсуд Перми.
«Алексей Волосатых отправлен под стражу до 31 декабря», — пишет «Ъ-Прикамье». Защитник Волосатых настаивал на любой мере пресечения, не связанной с заключением под стражу. Ранее под стражу был взят другой сотрудник транспортного предприятия Сергей Семушев. Оба обвиняются в получении взяток на сумму чуть больше 242 тысяч рублей, отмечает издание.
Днем ранее сотрудники УФСБ провели в МУП «Пермгорэлектротртанс». Оперативные мероприятия были связаны с приобретением запчастей для автобусов. По мнению силовиков, закупки осуществлялись по завышенным ценам. Это привело к возбуждению уголовных дел и в ряде других регионов, где также проводились оперативные мероприятия.
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