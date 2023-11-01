01 ноября 2023

Замначальника «Пермгорэлектротранса», задержанный за взятку, отправлен в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Волосатых арестован до 31 декабря Фото:

Начальник финансово-экономической службы «Пермгорэлектротранса» Андрей Волостатых, задержанный 1 ноября после обысков на транспортном предприятии, водворен в СИЗО. Меру пресечения для Волосатых избрал Ленинский райсуд Перми.

«Алексей Волосатых отправлен под стражу до 31 декабря», — пишет «Ъ-Прикамье». Защитник Волосатых настаивал на любой мере пресечения, не связанной с заключением под стражу. Ранее под стражу был взят другой сотрудник транспортного предприятия Сергей Семушев. Оба обвиняются в получении взяток на сумму чуть больше 242 тысяч рублей, отмечает издание.

Днем ранее сотрудники УФСБ провели в МУП «Пермгорэлектротртанс». Оперативные мероприятия были связаны с приобретением запчастей для автобусов. По мнению силовиков, закупки осуществлялись по завышенным ценам. Это привело к возбуждению уголовных дел и в ряде других регионов, где также проводились оперативные мероприятия.

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Начальник финансово-экономической службы «Пермгорэлектротранса» Андрей Волостатых, задержанный 1 ноября после обысков на транспортном предприятии, водворен в СИЗО. Меру пресечения для Волосатых избрал Ленинский райсуд Перми. «Алексей Волосатых отправлен под стражу до 31 декабря», — пишет «Ъ-Прикамье». Защитник Волосатых настаивал на любой мере пресечения, не связанной с заключением под стражу. Ранее под стражу был взят другой сотрудник транспортного предприятия Сергей Семушев. Оба обвиняются в получении взяток на сумму чуть больше 242 тысяч рублей, отмечает издание. Днем ранее сотрудники УФСБ провели в МУП «Пермгорэлектротртанс». Оперативные мероприятия были связаны с приобретением запчастей для автобусов. По мнению силовиков, закупки осуществлялись по завышенным ценам. Это привело к возбуждению уголовных дел и в ряде других регионов, где также проводились оперативные мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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