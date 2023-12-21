Путин присвоил тюменке звание «Мать-героиня»

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» тюменке Марии Гамм. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. По данным инфоцентра правительства Тюменской области, женщина стала первой жительницей региона с таким званием.
«Указ „О награждении государственными наградами РФ“. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание „Мать-героиня“ Гамм Марии, Тюменская область», — указано в опубликованном документе.
Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил почетное звание сотруднику тюменской компании АО «Мостострой-11». Также глава государства наградил еще одного работника медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
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