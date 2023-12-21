«НОВАТЭК» объявил о возможных проблемах с поставками СПГ

Санкции США стали причиной объявленного «НОВАТЭКом» форс-мажора

Санкции США угрожают поставкам сжиженного природного газа из Арктики Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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«НОВАТЭК» направил уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям сжиженного природного газа (СПГ) с будущего проекта на Ямале «Арктик СПГ-2». Санкции США угрожают поставкам, сообщает «Интерфакс».

«Уведомление о форс-мажоре последовало после того, как США ввели санкции в отношении «Арктик СПГ-2», — сообщает информагентство со ссылкой на зарубежные источники. США ввели санкции против «Арктик СПГ-2» в ноябре.

Проект в ЯНАО «Арктик СПГ-2» предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год. Первую очередь НОВАТЭК планировал запустить до конца года. Компания владеет 60 процентами акций проекта.

Ранее власти ЯНАО планировали, что запуск первой очереди проекта «Арктик СПГ-2» произойдет в ближайшем будущем, счет идет на недели. «В долгосрочной перспективе Ямал абсолютно безальтернативен для мировой экономики», — считает Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.