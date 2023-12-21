Власти Сургута планируют построить парковку у аэропорта за счет инвесторов

21 декабря 2023 в 21:11 Размер текста - 17 +

После изменений генплана появится возможность привлечь инвесторов Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Сургута намерены построить автопарковку рядом с аэропортом за счет инвесторов. Об этом стало известно во время депутатских слушаний, передает из городской думы корреспондент URA.RU. В новом проекте генерального плана мэрия выделила под строительство парковки земельный участок рядом с аэропортом. Депутаты уточнили необходимость менять юридический статус земли, если нет инвестора. Чиновники уверили, что изменения исправят эту неточность. «Корректировки в генеральном плане как раз таки позволяют найти такую возможность открывать диалог и предусматривать какое-либо финансирование», — сообщил главный архитектор города Алексей Фокеев. Как сообщили чиновники, приглашать инвесторов на строительство парковки еще рано. Это можно будет сделать после изменения Генплана. Ранее URA.RU сообщало, что Компания «Сибпромстрой» ввела плату за паркинг в элитном ЖК Сургута из-за споров жителей. Изначально владельцам квартир в ЖК «Жемчужина Оби» парковочные места предлагались бесплатно.

Власти Сургута намерены построить автопарковку рядом с аэропортом за счет инвесторов. Об этом стало известно во время депутатских слушаний, передает из городской думы корреспондент URA.RU. В новом проекте генерального плана мэрия выделила под строительство парковки земельный участок рядом с аэропортом. Депутаты уточнили необходимость менять юридический статус земли, если нет инвестора. Чиновники уверили, что изменения исправят эту неточность. «Корректировки в генеральном плане как раз таки позволяют найти такую возможность открывать диалог и предусматривать какое-либо финансирование», — сообщил главный архитектор города Алексей Фокеев. Как сообщили чиновники, приглашать инвесторов на строительство парковки еще рано. Это можно будет сделать после изменения Генплана. Ранее URA.RU сообщало, что Компания «Сибпромстрой» ввела плату за паркинг в элитном ЖК Сургута из-за споров жителей. Изначально владельцам квартир в ЖК «Жемчужина Оби» парковочные места предлагались бесплатно.