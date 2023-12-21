Тюменские работники получили награды от Путина

21 декабря 2023 в 23:31 Размер текста - 17 +

Путин отметил работников Тюменской области за многолетний добросовестный труд Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия сотрудника департамента соцразвития Тюменской области, а также отметил заслуженного геолога РФ Анатолия Брехунцова медалью за заслуги перед Отечеством. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ. «За многолетнюю безупречную государственную службу наградить знаком отличия „За безупречную службу“ XXV Долматову Анастасию Сергеевну, начальника отдела Департамента социального развития Тюменской области. Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени наградить Брехунцова Анатолия Михайловича, директора научно-технического центра ООО „Геодата“, Тюменская область», — указано в документе на портале. Указ президента подписан 21 декабря 2023 года. В ноябре 2023 года Путин отметил сотрудников тюменской компании АО «Мостострой-11». Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» получил зам главного инженера Владимир Назарько. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени от президента РФ получила начальник отдела Елена Витманас. Работники удостоены наград за многолетнюю добросовестную работу.

Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия сотрудника департамента соцразвития Тюменской области, а также отметил заслуженного геолога РФ Анатолия Брехунцова медалью за заслуги перед Отечеством. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ. «За многолетнюю безупречную государственную службу наградить знаком отличия „За безупречную службу“ XXV Долматову Анастасию Сергеевну, начальника отдела Департамента социального развития Тюменской области. Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени наградить Брехунцова Анатолия Михайловича, директора научно-технического центра ООО „Геодата“, Тюменская область», — указано в документе на портале. Указ президента подписан 21 декабря 2023 года. В ноябре 2023 года Путин отметил сотрудников тюменской компании АО «Мостострой-11». Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» получил зам главного инженера Владимир Назарько. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени от президента РФ получила начальник отдела Елена Витманас. Работники удостоены наград за многолетнюю добросовестную работу.