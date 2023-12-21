На трассе в ЯНАО автомобиль слетел в кювет и перевернулся

Водитель автомобиля после ДТП доставлен в больницу города Надыма
Водитель из ЯНАО вечером 21 декабря двигался по автодороге «Сургут-Салехард». По информации областной Госавтоинспекции, автолюбитель съехал в кювет и перевернулся.
«На 1026 километре автодороги „Сургут-Салехард“ произошел съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель не справился с управлением», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в медучреждение города Надыма. Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.