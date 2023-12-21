На трассе в ЯНАО автомобиль слетел в кювет и перевернулся

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Водитель автомобиля после ДТП доставлен в больницу города Надыма Фото:

Водитель из ЯНАО вечером 21 декабря двигался по автодороге «Сургут-Салехард». По информации областной Госавтоинспекции, автолюбитель съехал в кювет и перевернулся.

«На 1026 километре автодороги „Сургут-Салехард“ произошел съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель не справился с управлением», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в медучреждение города Надыма. Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

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Водитель из ЯНАО вечером 21 декабря двигался по автодороге «Сургут-Салехард». По информации областной Госавтоинспекции, автолюбитель съехал в кювет и перевернулся. «На 1026 километре автодороги „Сургут-Салехард“ произошел съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель не справился с управлением», — сообщается в telegram-канале ведомства. В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в медучреждение города Надыма. Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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