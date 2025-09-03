В Пентагоне заявили о желании жить в мире с Россией и Китаем

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не планируют конфликт с Россией или Китаем. По его словам, поручение президента страны Дональда Трампа об усилении обороны не связано с подготовкой к противостоянию.
«Президент (США Дональд) Трамп поручил нам в министерстве обороны быть готовыми к историческому восстановлению наших вооружённых сил, к возрождению воинского духа и восстановлению сдерживания — не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы не ищем конфликта — и мы ясно дали это понять — с Китаем, Россией и другими», — отметил Хегсет в интервью Fox News.
Ранее Трамп в социальной сети Truth Social попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать приветствия лидерам России и КНДР Владимиру Путину и Ким Чен Ыну. В шутливой форме он предположил, что лидеры могут «готовить заговор против Соединенных Штатов Америки».
Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что отношения России с Китаем и КНДР строятся ради интересов народов, а не против кого-либо. Песков добавил: обвинения в «заговоре» не имеют оснований, сотрудничество носит созидательный характер.
