В Пентагоне заявили о желании жить в мире с Россией и Китаем

Хегсет: США не стремятся к конфликту с Россией или Китаем
Хегсет заявил, что США не стремятся вступить в конфликт с другими странами
Хегсет заявил, что США не стремятся вступить в конфликт с другими странами

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не планируют конфликт с Россией или Китаем. По его словам, поручение президента страны Дональда Трампа об усилении обороны не связано с подготовкой к противостоянию.

«Президент (США Дональд) Трамп поручил нам в министерстве обороны быть готовыми к историческому восстановлению наших вооружённых сил, к возрождению воинского духа и восстановлению сдерживания — не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы не ищем конфликта — и мы ясно дали это понять — с Китаем, Россией и другими», — отметил Хегсет в интервью Fox News.

Ранее Трамп в социальной сети Truth Social попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать приветствия лидерам России и КНДР Владимиру Путину и Ким Чен Ыну. В шутливой форме он предположил, что лидеры могут «готовить заговор против Соединенных Штатов Америки».

Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что отношения России с Китаем и КНДР строятся ради интересов народов, а не против кого-либо. Песков добавил: обвинения в «заговоре» не имеют оснований, сотрудничество носит созидательный характер.

