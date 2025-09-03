Президент России Владимир Путин завершил четырехдневный официальный визит в Китай и вернулся в Россию. Об этом сообщают СМИ.
«Владимир Путин вернулся в Россию после четырехдневного визита в Китай. Борт номер один с главой государства на борту приземлился в аэропорту Владивостока», — передает ТАСС.
Визит Владимира Путина в Китай проходил с 31 августа по 3 сентября и включал участие в саммите ШОС, а также переговоры с лидерами Китая, Монголии, Узбекистана, Беларуси, КНДР, Вьетнама и другими руководителями. Президент также принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, и провел итоговую пресс-конференцию, где отметил продуктивность переговоров с Си Цзиньпином и другими лидерами.
